Главные новости Библейской археологии за 2021 год

Приморский развлекательный комплекс Ирода

В своё время Ирод был известен драматическим расположением своих дворцов и крепостей, и это сооружение в римском стиле, общественное здание для публичных мероприятий, не было исключением. Огромное здание, больше размеров футбольного поля, было впервые раскопано более века назад, но сейчас оно раскапывается и развивается, чтобы привлечь посетителей в национальный парк Тель-Ашкелон. Окончательная реконструкция будет включать небольшой античный театр, мраморные столбы и капители, а также огромные мраморные статуи языческих божеств.

Пограничный памятник библейского фараона Вафрия

Этот камень-памятник, найденный на фермерском поле в северо-восточном Египте, носит имя одного из немногих фараонов, названных в Ветхом Завете: «Так говорит Господь: вот, Я отдам фараона Вафрия, царя Египетского, в руки врагов…» (Библия, книга пророка Иеремии 44:30).

Неизвестный египетский город

На западном берегу Нила, недалеко от Луксора, был открыт неизвестный ранее город. Считается, что это один из крупнейших когда-либо найденных городов Египта; он относится ко временам правления фараона Аменхотепа III. Этот фараон был дедом Тутанхамона и, что ещё более важно, внуком Аменхотепа II, которого многие евангельские учёные считают фараоном Исхода. То, что осталось от города, может раскрыть многие детали повседневной жизни в Египте во времена Моисея.

Распятие стопы

Римская практика распятия на кресте хорошо известна из древних источников, включая евангельские повествования о смерти Иисуса. Но вплоть до декабря 2021 г. единственным археологическим свидетельством распятия были найденные в израильской пещере захоронения (1986 г.). В начале декабря минувшего года в Англии был откопан из могилы скелет, у которого в заднюю часть правой ноги был вбит гвоздь. Погребение датируется примерно 400 годом нашей эры (время римской оккупации Англии).

Ещё больше открытий Мёртвого моря

Управление древностей Израиля объявило о результатах четырёхлетнего проекта раскопок в труднодоступных пещерах на побережье Мёртвого моря. Находки включали наконечники стрел, монеты, расчёски, мумифицированные останки девушки и десятки отрывков библейских текстов. Обнаружены фрагменты свитков, содержащие отрывки из книг библейских пророков Захарии и Наума.

Для археологов самым удивительным открытием стала старейшая из всех когда-либо найденных корзин. Она напоминает о корзине, в которой спрятали младенца Моисея, или о той, в которой несли остатки еды, когда Христос накормил толпу в Евангелии. Возможно, в подобной корзине спустили со стены Дамаска апостола Павла, помогая ему избежать преследования.

Банкетный зал Храмовой горы

Роскошное общественное здание, расположенное рядом с Храмовой горой, было раскопано и открыто для посещений. Археологи отмечают, что оно было повреждено землетрясением в 33 году нашей эры, а затем перестроено. Дата разрушения предполагает возможные свидетельства землетрясения, описанного в Евангелиях и связанного с распятием Иисуса.

Вторая синагога в Магдале

Хайфский университет объявил об открытии ещё одной синагоги первого века в Магдале в конце декабря. Первая синагога Магдалы, открытая дюжину лет назад, примечательна тем, что использовалась до разрушения Иерусалима, когда поклонение всё ещё было сосредоточено в храме.

Лишь несколько синагог первого века были раскопаны в Израиле. Из них именно эти, вероятнее всего, посещал Иисус во время Своего служения (Евангелие от Матфея 4:23) из-за их расположения рядом с дорогой из Назарета в Капернаум.

Многие учёные, не доверявшие Библии, думали, что синагоги процветали и приобрели более религиозную функцию только после разрушения Иерусалимского храма. Это новое свидетельство указывает на то, что в синагогах, которые в своё время были больше похожи на общественные центры, много занимались религиозной деятельностью.

По материалам invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.