Глаза – твои главные помощники

Здравствуйте, дорогие мальчики и девочки!

Нас окружает столько интересных вещей! А как мы можем видеть их? Правильно, глазами! Глаза — наши верные помощники во всём. Мы радуемся, когда видим что-то весёлое, или грустим, когда видим печальное. Они помогают различать и узнавать предметы, их цвет, форму, величину. Глаза предупреждают нас об опасности, например, когда мы видим огонь, чтобы не обжечься. Поэтому глаза нужно беречь.

Как же устроен глаз?

Глаз круглый, как шарик. У глаза есть цветное колечко. Это радужная оболочка, или радужка. От неё зависит цвет наших глаз. Бывают карие, серые, зелёные, голубые глаза. Подойди к зеркалу и посмотри, какого цвета твои глаза.

В центре глаза мы видим чёрную точку. Она то расширяется, то сжимается. Это зрачок. Когда вокруг светло, он становится маленьким, а когда темно — расширяется, чтобы больше света попало в глаз и мы лучше видели.

Наши глаза очень нежные, поэтому Бог защитил их. Брови, ресницы и веки у нас не только для красоты. Они оберегают глаза от ветра, пыли и пота. А ещё нам нужны слёзы. Не думай, что они появляются только тогда, когда человек плачет. Они постоянно увлажняют глаз и смывают с него пыль. Слёзы также успокаивают нас. Когда мы поплачем от обиды, нам становится легче. Но не вздумай всё время плакать! Ведь Бог создал тебя для того, чтобы ты радовался жизни и твои глаза сияли!

Для улучшения зрения полезно есть чернику и пить морковный сок.

Ещё, чтобы сохранить зрение, нужно регулярно делать зарядку для глаз.

Надежда Кошкина

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Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (244) август 2017 г.