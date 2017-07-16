Глоток свежего воздуха

Есть воздух, за считанные минуты позволяющий человеку успокоиться и восстановить энергию. Он находится возле водопадов, в лесу, в горах, образуется после дождя. Поэтому период отпусков лучше всего использовать для восстановления здоровья на свежем воздухе.

Во время прогулок на свежем воздухе в организме происходит много изменений. Увеличивается частота дыхательных движений и сердечных сокращений. Причём, происходит наступление этих эффектов постепенно, а не резко, что активизирует обмен веществ в тканях сердца и тренирует сердечную мышцу, приучая её, таким образом, к нагрузке. Тренированная сердечная мышца будет легче переносить физические нагрузки, а это и есть механизм снижения риска заболеваний сердца.

Прогулки на свежем воздухе оказывают благотворное воздействие и на опорно-двигательный аппарат. Во время прогулки мышцы разогреваются и как бы разминаются, улучшается их кровоснабжение.

Прогулки с вдыханием чистого свежего воздуха улучшают условия для сжигания лишних калорий. Поэтому после застолья, да и просто после обеда или ужина так полезно пройтись по улице и подышать свежим воздухом, который поможет организму справиться с перевариванием пищи и предотвратит образование лишнего веса.

Для пеших прогулок на свежем воздухе подойдут любые маршруты. Это может быть и просто прогулка по дороге с работы. Важно только осуществлять её не вдоль автомобильной трассы, а хотя бы в нескольких десятках метров от неё.

Морской воздух

Ежедневные прогулки по берегу моря и вдыхание свежего морского воздуха, способны принести нашему организму гораздо больше пользы, чем посещение врача и приём лекарств. Вот почему врачи рекомендуют минимум двухнедельный ежегодный отпуск на море: полученный заряд здоровья укрепит иммунные силы организма, поднимет тонус, который сохранится надолго и поможет противостоять многим инфекциям в течение года.

Морской воздух насыщен солями (йодом, хлоридом натрия), которые наше тело воспринимает не только с дыханием, но и открытыми участками кожи. Баланс микроэлементов способствует регенерации клеток и поддержанию нормального внутриклеточного состава, что важно для замедления процесса старения.

Лесной воздух

Лесной воздух является одним из мощнейших средств оздоровления человеческого организма. Он насыщен озоном, максимально очищен от пыли и вредных примесей, наполнен ароматами листвы, трав, хвои. Лесной воздух насыщен ещё и фитонцидами. Их количество зависит от вида деревьев, произрастающих в лесу. Анализ лесного воздуха показал, что наиболее богат фитонцидами воздух соснового и любого другого хвойного леса. Один гектар соснового леса за сутки выделяет в атмосферу до 5 кг фитонцидов. Особенно сильно выделяют фитонциды такие деревья и кустарники, как сосна, кипарис, клён, калина, магнолия, жасмин, белая акация, ольха, берёза, граб, ива и тополь. В основном растения наиболее щедро выделяют фитонциды в начале лета. Учёные при изучении микрофлоры различных лесов установили, что воздух кедрового и соснового лесов практически стерилен. Активные вещества этих деревьев угнетают даже туберкулёзную палочку.

Значение воздуха соснового леса огромно. Он оказывает благотворное влияние на центральную и симпатическую нервные системы человека, повышают общий тонус и иммунитет организма.

В лесном воздухе содержится в три раза больше отрицательно заряженных ионов, чем в обычном. Количество положительных ионов существенно ниже. Аэроионы лесного воздуха оказывают положительное влияние на состояние здоровья человека: они снимают усталость и стрессовое состояние, восстанавливают работоспособность, стимулируют деятельность всех жизненно важных систем организма, нормализуют артериальное давление, улучшают вентиляцию лёгких.

Люди, у которых наблюдаются различные отклонения в деятельности верхних дыхательных путей и лёгких, лучше всего будут чувствовать себя в хвойном лесу, где воздух насыщен физиологически активными веществами, такими как скипидар, пинены, аэрозоли эфирных масел хвои. Сердечникам, наоборот, длительное пребывание в хвойном лесу противопоказано, особенно когда очень жарко. В этом случае у них могут возникнуть головная боль, шум в ушах, затруднение дыхания, сердечные боли. Лучше для них подойдёт воздух лиственного и смешанного лесов. Противопоказано длительное нахождение в сосновом лесу в летнее время года гипертоникам, страдающим ишемической болезнью сердца и ревматизмом.

Горный воздух

Горный воздух — идеальное лекарство для сердечников. Особенно для тех, кто страдает ишемической болезнью сердца. Чистый и свежий, он повышает адаптацию организма к пониженному содержанию кислорода в крови, улучшает циркуляцию крови по сосудам. Для таких больных показано сочетание гор и воды. Подобное сочетание больные могут найти на курортах Иссык-Куля, Кавказа и в Альпах. Ещё один эффект от разрежённого горного воздуха — повышение устойчивости организма к повреждающему действию радиации. Но поездки в горы показаны не всем. Если вы страдаете сосудистыми расстройствами и пониженным давлением, то горы вам не рекомендуются.

Конечно, лес, море, а тем более горы — наилучший вариант для прогулок. Но это не всегда доступно. Поэтому просто не забывайте почаще бывать на улице.

Подготовила Людмила Яблочкина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (243) июль 2017 г.