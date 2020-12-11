Голосую за небесную конституцию

12 декабря в России отмечается День Конституции. У Бога тоже есть Конституция — Его Закон, в котором всего Десять заповедей. Бог очень старался так их сформулировать, чтобы они были лаконичны и понятны. Всего десять! Но знаем ли мы их?

В памяти многих из нас с детства звучат слова молитвы Господней: «Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Евангелие от Матфея 6:9, 10). Давайте попробуем вдуматься в них. Повторяя известную молитву, мы просим Бога установить на земле Небесное Царство и распорядиться всем так, как хочет Он. А желаем ли мы этого на самом деле?

«Царство Божие внутрь вас есть» (Евангелие от Луки 17:21). Что значат эти слова?

Все слышали о полководцах, которые водружали своё знамя на чужой земле. На завоёванной территории победитель устанавливал свои законы и порядки, которым были обязаны подчиняться все местные жители. Зачастую покорённый народ постепенно перенимал язык, нравы и обычаи завоевателей.

Иисус — Небесный Полководец — намерен отвоевать наши сердца у греха и тьмы. Но, к сожалению, Бог не всегда является для нас желанным Правителем. Гордое сердце готово защищаться и прогонять нежданного Гостя. Необычный Завоеватель возвращается снова и снова, но не входит в крепость души силой. Он ожидает разрешения войти. Цель Бога — не поработить нас, а освободить. Мы же склонны всё видеть наоборот. Предлагаемую Богом свободу люди часто воспринимают как рабство. Они по привычке повторяют: «Да приидет Царствие Твоё», а сами на все замки закрывают дверь сердца.

Каков же Закон Божьего Царства? Это те самые Десять заповедей, о которых почти все слышали, но которые мало кто знает и, тем более, соблюдает. Полный текст заповедей вы можете прочитать перейдя по ссылке — «Десять заповедей». Записаны они в Библии. Сам Бог начертал их на каменных скрижалях. Первые четыре заповеди говорят о любви к Богу, последующие шесть — о любви к людям. Иисус однажды коротко передал суть заповедей так: «”Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею и всем разумением твоим” — сия есть первая и наибольшая заповедь; вторая же подобная ей: “возлюби ближнего твоего, как самого себя”; на сих двух заповедях утверждается весь закон и пророки» (Евангелие от Матфея 22:37–40).

Итак, Закон Божий стоит на двух столпах любви: любви к Богу и к человеку. «Любовь есть исполнение закона» (Послание римлянам 13:10), — читаем мы в Библии. Но любовь все понимают по-разному. Поэтому Богу пришлось простыми словами очень кратко сформулировать статьи Небесной Конституции в переложении для грешных землян. Так получились Десять заповедей — воля Божья относительно меня и тебя.

Неплохо бы знать Закон Божий, прежде чем произносить слова молитвы «Отче наш». Ведь если мы желаем, чтобы воля Божья царила и на земле, как на небе, самое лучшее, что мы можем сделать, это начать с себя. Воля Божья не скрыта от нас. В Библии очень часто воля Божья синонимична Закону Божьему: «Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце» (книга Псалтирь 39:9).

Уважаемый читатель, желаешь ли ты исполнить волю Божию? Ответь себе честно на этот вопрос. Если твой ответ «нет», то молитва «Отче наш» будет пустой тратой слов, проговариванием того, что тебе безразлично:

Да будет воля Твоя, но я буду верить гадалкам, гороскопам и заговорам.

Да будет воля Твоя, но я буду молиться перед изображением: так понятнее и удобнее.

Да будет воля Твоя, но заповедь о субботе какая-то странная. Наверное, она для евреев. А я закрою на неё глаза. Но да будет воля Твоя.

Да будет воля Твоя, но родителям помочь некогда.

И так далее.

Если же ты желаешь, чтобы твоя жизнь была в гармонии с Небесной Конституцией, то изучи Божий Закон, «ибо это есть любовь к Богу, чтобы мы соблюдали заповеди Его; и заповеди Его не тяжки» (Библия, 1 послание Иоанна 5:3).

Только принимая волю Божью, выраженную в Его Законе, мы можем искренно сказать: «Да приидет Царствие Твоё». И оно придёт. Придёт, когда Божий Закон станет законом нашей жизни.

Дорогой друг! Если ты действительно желаешь исполнить волю Господню, то прочти ещё раз все Десять заповедей, прими решение Божьей силой жить в соответствии с ними. А теперь, отдавая себе отчёт в каждом сказанном слове, со всей искренностью помолись:

«Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе».

Анастасия Семеркова

***

Молитвы, как слова любви,

Живут и развиваются.

Лишь в этом случае они

Святых небес касаются.

Одних и тех же слов повтор,

Пусть даже со старанием,

Не с Богом личный разговор,

Скорее, заклинание.

Кто так научен, так привык,

Тот к Богу приспособился.

Напрасно трудится язык,

Когда душа не молится.

Татьяна Хлопкова

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2020 г.