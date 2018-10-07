Гонения на христиан происходят в 144 странах мира

Недавние исследования показали, что враждебность по отношению к религии растёт во всём мире, так как второй год подряд набирают обороты различные ограничения для христиан со стороны правительств разных стран, а также участились случаи нападения на христиан, виновники которых остаются безнаказанными.

Девятое ежегодное исследование центра Pew, результаты которого были опубликованы 12 июля 2018 года, показало, что в 2016 году в 198 странах мира в том или ином виде имели место гонения на христиан. Независимо от того, вводят ли правительства этих стран законы, враждебные по отношению к религии, или нет, гонения, совершаемые против религиозных меньшинств в этих странах, стремительно нарастают.

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (258) октябрь 2018 г.