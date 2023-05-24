Тысячи становятся атеистами из-за того, что не могут поверить в Бога, Который будет мучить людей в аду всю вечность.

Один проповедник в XVIII веке говорил следующее: «Бог, Который держит вас над ямой ада, точно так же как человек держит паука или какое-то омерзительное насекомое над огнём, питает к вам отвращение, и Он ужасно раздражён… Он видит, что вы не достойны ничего большего, как быть брошенным в адское пламя».

Таков ли Бог, о Котором говорит Библия? Как может любящий Отец жечь грешников в аду всю вечность? И как могут попавшие в рай пребывать в блаженстве, зная, что дорогие их сердцу люди горят в аду вечно? Можно ли себе представить, что любящий Бог будет держать грешников в постоянных страданиях? Что есть ад? Действительно ли это какое-то огненное пространство с миллионами вопиющих об избавлении людей?

Священное Писание даёт ясный ответ на вопрос, как можно примирить Божью любовь и пламя ада. Пусть Библия отвечает сама.

Радуется ли Бог, когда истребляет злых людей?

«Живу Я, говорит Господь Бог: не хочу смерти грешника, но чтобы грешник обратился от пути своего и жив был. Обратитесь, обратитесь от злых путей ваших; для чего умирать вам…» (книга пророка Иезекииля 33:11).

«Ибо Он не по изволению сердца Своего наказывает и огорчает сынов человеческих» (книга Плач Иеремии 3:33).

Последнее истребление непокорных Богу людей произойдёт из-за их противления, сердце же Бога желает спасения каждого.

Когда грешники и праведники получат своё окончательное воздаяние? Горит ли ад сейчас?

«Ибо, если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но, связав узами адского мрака, предал блюсти на суд для наказания; …то, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда, для наказания» (2 послание Петра 2:4, 9).

«Ангелов, не сохранивших своего достоинства, но оставивших своё жилище, соблюдает в вечных узах, под мраком, на суд великого дня» (Иуды 1:6).

«А нынешние небеса и земля… сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков» (2 послание Петра 3:7).

«Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь гнев на день гнева и откровения праведного суда от Бога, Который воздаст каждому по делам его» (Послание римлянам 2:5, 6).

Пламя ада — это настоящее, буквальное, всё уничтожающее пламя. Человек будет переживать физическую боль и горячо сожалеть о том, что он потерял. Но мы должны знать: ад не горит сейчас! Всё, что говорится в приведённых выше текстах о наказании, относится к будущему. Даже демоны не горят в аду сейчас. И никого там не жарят. Если сатана и его слуги находятся в горящем месте сейчас, то кто же совершает дьявольскую работу? Дьявол и его сторонники услышат свой приговор во время Божьего суда, после которого он и будет приведён в исполнение. Любящие Бога будут участвовать в этом суде. Апостол Павел говорит: «Разве не знаете, что мы будем судить ангелов?» (1 послание коринфянам 6:3).

Очевидно, демоны понимают, что их ждёт наказание в будущем, так как когда Иисус встретил двух бесноватых, то бесы в них вскричали: «Что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришёл Ты сюда прежде времени мучить нас» (Евангелие от Матфея 8:29). Бесы знают, что приведение приговора в исполнение — дело будущего.

Что происходит с человеком после смерти?

При творении было так: «И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание жизни, и стал человек душою живою» (книга Бытие 2:7).

Итак, прах + дыхание жизни = душа живая (живой человек).

При смерти происходит обратный процесс: душа (живой человек) минус дыхание жизни равно прах. «Возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (книга Бытие 3:19).

Как видим, никакой таинственной парящей субстанции нет. Это всего лишь выдумка (спасибо Платону), выдаваемая за истину. Приносящая неплохой доход, кстати: сколько свечей поставлено за упокой души, сколько денег потрачено на спиритов и медиумов! Библия же говорит об умершем так: «Выходит дух его, и он возвращается в землю свою: в тот день исчезают [все] помышления его» (книга Псалтирь 145:4). Не ищите встречи с умершим: он спит смертным сном, зато дьявол охотно воспользуется возможностью вступить с вами в контакт под видом любимого человека. «Не давайте места диаволу» (Послание ефесянам 4:27). Знакомство с библейским учением о состоянии мёртвых позволит избежать обмана.

Человек, умирая, испускает дух (дыхание жизни, данное Богом), а тело его находится в могиле до дня воскресения. Горящего ада ещё нет.

Нечестивые будут гореть вечно?

«Ибо вот, придёт день, пылающий как печь; тогда все надменные и поступающие нечестиво будут как солома, и попалит их грядущий день, говорит Господь Саваоф, так что не оставит у них ни корня, ни ветвей» (книга пророка Малахии 4:1).

Обратите внимание на несколько выражений в этом отрывке:

«Как солома» — указание на быстроту сгорания. «Не оставит у них ни корня, ни ветвей» — указание на полное уничтожение. Обычно корень не сгорает. Если же сгорает и он, то растение уже не возродится. Сатана — это «корень» восстания, его бесы (падшие ангелы) и последователи из числа людей — это «ветви».

Как видим, речь идёт о полном уничтожении, а не о вечных муках.

Когда произойдёт это уничтожение?

При Втором пришествии Христа «все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия; и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло — в воскресение осуждения» (Евангелие от Иоанна 5:28, 29).

«Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех лжецов участь — в озере, горящем огнём и серою. Это — смерть вторая» (книга Откровение 21:8).

«И многие из спящих в прахе земли пробудятся, одни для жизни вечной, другие на вечное поругание и посрамление» (книга пророка Даниила 12:2).

Что такое вечное поругание и вечные муки?

Вот интересный текст из Библии, проливающий свет на этот вопрос: «Как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иною плотию, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример…» (Послание Иуды 1:7).

Слово Божье говорит, что участь Содома и Гоморры является библейским примером того, каким будет наказание грешников в конце времён. Эти грешные люди пострадали от «огня вечного». Но разве Содом и Гоморра горят сейчас? Этот «вечный огонь» совершил свою работу окончательного истребления, и его нет уже тысячи лет.

Мы можем быть уверены: вечное наказание завершится. Если бы человек не заимствовал греческое, небиблейское понятие (от Платона) о бессмертии души, а читал Библию, то он убедился бы, что грешников постигнут не вечные муки. А вечное (то есть окончательное) уничтожение. Итак, вечный огонь вечен по своему результату, а не по продолжительности.

Господь не хочет пугать нас адским пламенем. Он желает, чтобы мы повиновались Ему из любви. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Евангелие от Иоанна 3:16). Жить вечно или погибнуть — это наш выбор. Бог умоляет: «Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, любил Господа, Бога твоего, слушал глас Его и прилеплялся к Нему; ибо в этом жизнь твоя…» (книга Второзаконие 30:19, 20).

Подготовил Егор Стасов

по книге издательства «Источник жизни»

«Что Библия говорит о…?»

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2023 г.