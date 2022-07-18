Господь, я много поняла,

Всё это Ты открыл с любовью.

Святого Духа благодать

Вела невидимой рукою.

С Тобой я вместе путь иду,

А иногда сижу в пустыне

И размышляю о Тебе,

О жизни, вечности, о Сыне…

Твоя любовь во все века

Влекла людей изнемождённых,

Под тяжким бременем греха

Израненных и утомлённых.

Твоя Святая благодать

Нас очищает, лечит души.

Твоя забота, доброта

Нас не оставят в равнодушии.

Нам нужно опыт пережить

И свыше заново родиться,

Чтобы невидимое зрить

И опытом своим делиться.

Лариса Коробова,

г. Котлас, Архангельская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.