Господь, я много поняла,
Всё это Ты открыл с любовью.
Святого Духа благодать
Вела невидимой рукою.
С Тобой я вместе путь иду,
А иногда сижу в пустыне
И размышляю о Тебе,
О жизни, вечности, о Сыне…
Твоя любовь во все века
Влекла людей изнемождённых,
Под тяжким бременем греха
Израненных и утомлённых.
Твоя Святая благодать
Нас очищает, лечит души.
Твоя забота, доброта
Нас не оставят в равнодушии.
Нам нужно опыт пережить
И свыше заново родиться,
Чтобы невидимое зрить
И опытом своим делиться.
Лариса Коробова,
г. Котлас, Архангельская обл.
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2022 г.