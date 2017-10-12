Господь отвечает на молитву веры

Послание Иакова, глава 1

1 Иаков, раб Бога и Господа Иисуса Христа, двенадцати коленам, находящимся в рассеянии, — радоваться.

2 С великою радостью принимайте, братия мои, когда впадаете в различные искушения,

3 Зная, что испытание вашей веры производит терпение;

4 Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка.

5 Если же у кого из вас недостаёт мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упрёков, — и дастся ему.

6 Но да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, ветром поднимаемой и развеваемой.

7 Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа.

8 Человек с двоящимися мыслями не твёрд во всех путях своих.

9 Да хвалится брат униженный высотою своею,

10 А богатый — унижением своим, потому что он прейдёт, как цвет на траве.

11 Восходит солнце, [настаёт] зной, и зноем иссушает траву, цвет её опадает, исчезает красота вида её; так увядает и богатый в путях своих.

12 Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его.

13 В искушении никто не говори: «Бог меня искушает»; потому что Бог не искушается злом и Сам не искушает никого,

14 Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственною похотью;

15 Похоть же, зачав, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть.

16 Не обманывайтесь, братия мои возлюбленные.

17 Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет изменения и ни тени перемены.

18 Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий.

19 Итак, братия мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медлен на слова, медлен на гнев,

20 Ибо гнев человека не творит правды Божией.

21 Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души.

22 Будьте же исполнители слова, а не слышатели только, обманывающие самих себя.

23 Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале:

24 Он посмотрел на себя, отошёл и тотчас забыл, каков он.

25 Но кто вникнет в закон совершенный, [закон] свободы, и пребудет в нём, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своём действовании.

26 Если кто из вас думает, что он благочестив, и не обуздывает своего языка, но обольщает своё сердце, у того пустое благочестие.

27 Чистое и непорочное благочестие пред Богом и Отцом есть то, чтобы призирать сирот и вдов в их скорбях и хранить себя неосквернённым от мира.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 10 (246) октябрь 2017 г.