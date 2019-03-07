Господи, помилуй женщину!

Одну привели к Христу, чтобы Он одобрил её убиение. Другая, таясь, следовала за Иисусом в толпе, желая прикоснуться хотя бы к Его одежде. Третья, хороня единственного сына, через слёзы вовсе не увидела Христа, но Спаситель Сам подошёл к ней… Некогда отверженные и убитые горем, они вновь обрели радость и надежду!

Блудница

Строгие фарисеи привели к Иисусу женщину, виновную в прелюбодеянии, говоря: «Моисей в законе заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь?» Христос наклонился и, молча, стал писать что-то на земле. А потом произнёс: «Кто из вас без греха, первый брось на неё камень» (Иоанна 8:5, 7). Что Он писал? Это известно только тем, кто привёл грешницу к Христу. Каждый узнал в написанном свои собственные грехи.

По площади, что стала вдруг пуста,

Дымится в пыль растоптанная глина,

И тихий голос мудрого Христа

Звучит, как песня, в сердце Магдалины.

Иссяк толпы людской поток,

Не споря и не возражая.

— Никто не осудил?

— Никто.

— И Я тебя не осуждаю. Наталья Щеглова

Униженная, падшая, она, наконец, встретила Того, Кто не осудил. Более того, большинство исследователей Библии полагают, что речь идёт о той самой Марии, из которой Христос изгнал семь бесов. Это значит, что, получив прощение, она ещё не раз срывалась и падала, вновь раскаивалась и шла к Нему. Он вновь прощал и поднимал. А потом говорил: «Кому мало прощается, тот мало любит» (Луки 7:47), и ещё: «Не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришёл призвать не праведников, но грешников к покаянию» (Марка 2:17). Учеников же Иисус наставлял: «Если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: “каюсь”, — прости ему» (Луки 17:4). Мария каялась от всего сердца. Наконец, победа была одержана. Магдалина стала одной из самых верных последовательниц Спасителя. «Воскреснув рано в первый [день] недели, [Иисус] явился сперва Марии Магдалине» (Марка 16:9). У Бога нет безнадёжных. У Него есть выход для каждого, кто приходит к Нему!

Женщина, страдавшая кровотечением

Двенадцать лет страдая кровотечением, истратив всё своё имущество на врачей, не получив исцеления, но, напротив, придя в ещё худшее состояние, она услышала о Христе. Она была изгоем и по традиции считалась нечистой. Ей нельзя было посещать храм, нельзя было прикасаться к людям. Но она задумала прийти к Иисусу. Тайком. Затерявшись в толпе. Для Иисуса эта исстрадавшаяся женщина была особенной. На многолюдной улице, когда народ теснил Его со всех сторон, Он почувствовал её присутствие, её веру и нужду. Он исцелил и дал радость.

Вдова из Наина

Убитая горем вдова хоронила единственного сына. Траурная процессия выходила из города как раз в тот момент, когда Иисус приближался к нему. Увидев несчастную, Гос-

подь не остался равнодушным. Он приблизился и вернул жизнь тому, кого так горячо любила мать.

Христос говорил: «Видевший Меня видел Отца» (Иоанна 14:9). Какой же Бог? Неужели суровый и недоступный? Неужели такой, что путь к Нему — это путь челобитий и самоистязаний? Чего только не делают люди, чтобы снискать милости Божьей! А Бог Сам сжаливается, Сам подходит, Сам прикасается. Ему не чужды наши беды!

Самарянка у колодца

Однажды, находясь в Самарии, Иисус присел отдохнуть у колодца. Как раз в это время за водой пришла женщина. Иисус попросил у неё напиться. Что? Иудей обратился к самарянке? Да ещё и к женщине?! Он переступает все культурные барьеры! А ещё Он говорит о какой-то воде вечной жизни… О воде, пьющий которую человек не возжаждет опять. Удивлённая женщина страстно желала этой воды, чтобы не приходить к колодцу вновь и вновь под осуждающими взглядами односельчан. Она и так выбрала самое знойное время дня, чтобы остаться незамеченной.

Живая вода есть Дух Святой. Он вселяет любовь в наше сердце и наполняет такой радостью, что нам хочется, чтобы и другие имели её.

До встречи с Христом женщина преступила заповеди Божьи, и Христос показал ей, что Ему известно о ней всё, но тут же Он заверил её, что является её Другом, что любит её и желает, чтобы она оставила грехи.

О, как радостно ей было слышать об этом! Забыв про стыд и соседей-сплетников, она поспешила в город и стала созывать всех пойти и послушать Иисуса. Его доброта, принятие и участие совершили чудо в жизни этой неуверенной, отверженной и грешной души. Иисус ждал у колодца именно её. У какого-то колодца Спаситель ждёт и тебя. У Него есть вода жизни и безграничная, всё покрывающая любовь.

Богатые женщины

Христос не гнушался общением с падшими людьми. К счастью, за Христом шли и другие. Вот что говорит нам Библия. «После сего Он проходил по городам и селениям, проповедуя и благовествуя Царствие Божие, и с Ним двенадцать, и некоторые женщины, которых Он исцелил от злых духов и болезней: Мария, называемая Магдалиною, из которой вышли семь бесов, и Иоанна, жена Хузы, домоправителя Иродова, и Сусанна, и многие другие, которые служили Ему имением своим» (Луки 8:1–3). Значит, ходили с Христом и обеспеченные люди. Идя за Иисусом, эти знатные женщины оказывались рядом со следовавшими за Ним мытарями, блудницами и прочими грешниками. Я не знаю, как они чувствовали себя при этом. Но очевидно одно: их настолько влекло к Учителю, что социальные и культурные различия утрачивали своё значение. Вокруг Бога объединяются богатые и нищие, знатные и безвестные, здоровые и больные, мужчины и женщины. Его любви и внимания хватает всем.

У Сергея Крымского есть стихотворение «Женщинам». Начинается оно с того, что благочестивая женщина преклоняется для молитвы. Вот что она говорит Богу:

Господи! Молю: помилуй женщину

От рождения до смерти грешную,

Праведную женщину и падшую…

Ты из всех, кто есть, помилуй каждую.

Господи! Молю: помилуй женщину,

Крохотную жизнь в себе зачавшую,

Преданную кем-то и предавшую,

И о детях умерших скорбящую.

Господи! Молю: помилуй женщину —

Блудную и похоти не знавшую,

Ту, что ждёт, и ждать уже уставшую,

Ту, что обокрали, и укравшую.

Господи! Молю: помилуй женщину

Ту, что обошла дороги пыльные…

Не оставь ни слабую, ни сильную.

Не пройди калеку и красивую.

Господи! Молю: помилуй женщину

Гордую и на соблазны падкую,

Что даёт и милости не давшую,

Ты из всех, кто есть, помилуй всякую.

Ей Господь с небес ответил: «Милая,

Во Христе я каждого помиловал».

С тех пор, как ноги Христа ступали по пыльным дорогам Палестины, минуло немало лет. Но Бог остаётся неизменным. Его объятия по-прежнему раскрыты для всех. Его прощения довольно для каждого.

Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» № 03 (263) март 2019 г.