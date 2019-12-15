Господи, Ты уверен, что нельзя?

Мой муж любит вспоминать своего университетского преподавателя. Тот задавал студентам вопрос: «Скажите, если вы знаете, что чего-то делать нельзя, но вам очень хочется, то можно?» Студенты давали разные ответы. Потом преподаватель щурился и продолжал: «А если нестерпимо хочется, то можно?» Тогда студенты сдавались и говорили: «Можно». А мужчина, щурясь ещё сильнее и расплываясь в улыбке, грозил пальцем: «Всё равно нельзя».

Иногда нам так сильно чего-то хочется, что мы готовы найти тысячи оправданий своему проступку. Бог, зная о таком свойстве грешного человека, записывая Своим перстом на камне вторую заповедь, счёл необходимым разъяснить её очень подробно и дать ответ на все возможные «а если…?». Во все века у людей была тяга к поклонению видимому «божеству» — природе, истуканам, фигуркам, изображениям…

Но живой и вечный Бог желает быть нашим единственным Господом. Он просит людей не заниматься самообманом, создавая себе идолов. Вторая заповедь — это ответ всем, кому очень хочется создать себе альтернативного бога.

— Не делай себе кумира, — говорит Господь.

— Ну хоть какое-нибудь изображение можно? — спрашивают люди.

— И никакого изображения, — недвусмысленно поясняет Бог.

— А если мы захотим изобразить что-то прекрасное, небесное?

— Даже то, что на небе вверху, каким бы великолепным оно ни было, не должно быть предметом поклонения.

— А если здесь на земле мы найдём что-то или кого-то, достойного обожания?

— Никакого изображения того, что на небе вверху и что на земле внизу, не делайте, — терпеливо объясняет Бог и на всякий случай, для самых находчивых, добавляет:

— И что в воде ниже земли, тому тоже не поклоняйтесь.

Казалось бы, Бог не оставляет никакого повода для двусмысленного толкования заповеди. Но до чего же изобретательны люди! Они научились ваять и рисовать не рыб и не птиц, а Самого Бога, придумав оправдание: раньше-то Бога не видели, вот и нельзя было Его изображать, а когда Иисус родился, когда люди увидели Его своими глазами, то почему бы и нет? Только вот с какой целью? Да, «Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он явил» (Евангелие от Иоанна 1:18). Но для того ли явил, чтобы земляне бросились запечатлевать Его лик? Нет, конечно. Иисус, живя на земле, показал людям характер любящего Отца Небесного. Вот что Он явил миру.

Почитатели икон и иконоборцы давно ведут полемику. Самый распространённый аргумент в пользу иконопочитания звучит приблизительно так: «Вот вы смотрите на портрет любимого родственника, когда его нет рядом? Так и почитатели икон. Бывает, что вы целуете изображение любимого человека? Вот так же и они. Отнять у верующего икону — всё равно, что отобрать у ребёнка игрушку. Будьте снисходительны». Некоторые сторонники иконопочитания в диалоге с иконоборцами подчёркивают, что молитвы перед иконами — это переходный этап к более «взрослой» молитве (уже без использования изображений). На это иконоборцы ответствуют: «Так неужели новообращённый христианин, обращающийся напрямую к Богу, более зрел в духовном плане, чем многочисленные священники со стажем, много лет молящиеся перед иконами?»

Разговоры эти были и будут, но Бог уже давно ответил на все вопросы и предусмотрел все «может быть, всё-таки можно?» На то и дана вторая заповедь. НИКАКОГО изображения для поклонения. Ни того, что на небе (Бог, ангелы…), ни того, что на земле (святые), ни того, что ниже земли…

Наш Бог не только живой, но ещё и любящий. Чтобы прийти к Нему, не нужны посредники. Наш Бог — не языческий божок, которого нужно задабривать жертвами и ритуалами. А посредник между Богом и людьми Один, об этом чётко написано в Библии: «Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеками, человек Христос Иисус» (1 Послание Тимофею 2:5), «посему и может всегда спасать приходящих чрез Него к Богу, будучи всегда жив, чтобы ходатайствовать за них» (Послание евреям 7:25).

Вы слышите? Живой Бог! Единственный посредник! К чему изображения? К чему заступники? Бог жаждет личной встречи с нами. Он приглашает каждого, говоря: «Приходящего ко Мне не изгоню вон» (Евангелие от Иоанна 6:37). Прочитайте ещё раз вторую заповедь Закона Божьего очень внимательно. Сделайте шаг навстречу живому Богу, преклонитесь перед Ним в молитве. Обращайтесь к Нему напрямую во имя Иисуса Христа. И будьте уверены: молитвы ваши не останутся не услышанными.«Царю же веков нетленному, невидимому, единому премудрому Богу честь и слава во веки веков. Аминь» (1 Послание Тимофею 1:17).

Евгения Соловьёва

Газета «Сокрытое Сокровище» декабрь 2019 г.