Говорите правильно

В сентябре отмечается Международный день грамотности. Неплохой повод повысить качество речи и запомнить правильный вариант произнесения слов, часто используемых в церкви.

áлкать, но взалкáть

блуднúца

благовéствование, благовествýем

вероисповéдание

вéчеря

даровáть, дарýю, дарóванный

договóр

еретúк

о зáповедях

злóба

знáмение

мы́тарь

мýченическая

намéрение

новорождённый

неприя́знь

некролóг

обетовáнная

ободрúт, ободрю

отчáяние

пáмятуя

по плóти

псалмы́

пожéртвования

помáзание

прощенó

раменá, на раменáх

раскáяние

распя́т

рыкáть, рыкáющий

сирóты

сýетный, сýетная,

умéрший

умúлостивить

утешúтель

ходáтайство, ходáтай

чýвствования

в я́слях

Подготовила Елизавета Черникова

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.