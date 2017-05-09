Гул самолётов напомнил о войне

В тот день торжественно отмечали 350-летие города. На центральной площади было огромное скопление народа. Шумели люди, звучала музыка, а вокруг — радостные лица.

Я шла к родственнице, которая болела, и неожиданно меня остановили звуки: очень знакомые и очень тревожные. Я машинально взглянула вверх. В небе один за другим появлялись самолёты и тут же начинали выполнять разные фигуры. Виртуозное выполнение каждой новой фигуры сопровождалось восторженными выкриками толпы и хлопаньем. Гул этих самолётов был точно таким, как и тех, которые пролетали над моим городом в далёком сорок первом. Тогда этот гул вызывал у людей страх и панику. С самолётов не сбрасывали бомбы, нас только пугали, предупреждали, а может быть, просто издевались. Было страшно, и все бежали в укрытие.

И голод, и холод в жилищах, и другие страдания, связанные с войной, люди переносили терпеливо, мужественно. Но мысль, что в город могут войти вражеские войска, была невыносимой. А у меня, к тому же, были и дополнительные причины бояться гитлеровцев. Дело в том, что я была ребёнком с огромными чёрными глазами и вьющимися чёрными волосами и мне часто говорили, что я похожа на еврейскую девочку.

Да, людям присуще это отрицательное чувство — чувство страха. Но когда люди столкнулись со зверством фашистов, в них возникли и другие чувства: сострадание, милосердие, любовь. И желание спасти не только себя, но и других, было настолько сильным, что победило страх. Рискуя собственной жизнью, люди спасали всех, кого преследовали фашисты. В те годы неверия мало кто знал заповедь Бога «Возлюби ближнего, как самого себя», но своими поступками люди выполняли эту заповедь и приближались к Богу. И Господь был с народом. Только с Богом можно было победить врага.

Гул самолётов утих, и я продолжила свой путь, не прекращая размышлять о тех страшных днях. Я благодарила Господа за то, что в самые трудные минуты Он всегда приходил к нам на помощь, что Он всегда рядом с теми, кто верит в Него.

Любовь Фролова, г. Пенза

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (241) май 2017 г.