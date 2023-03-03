Гулять по воде…

Помните песню группы «Наутилус Помпилиус» о прогулках по воде? А хотите знать, как было на самом деле?

После того как Иисус чудесным образом накормил тысячи голодных, люди говорили друг другу: «Это истинно Тот Пророк, Которому должно прийти в мир» (Евангелие от Иоанна 6:14).

Сделаем Его царём

Надежды народа возрастали: вот Тот, Кто исполнит всякое их желание, свергнет власть ненавистных римлян, освободит Иудею и Иерусалим.

В воодушевлении народ был готов тут же провозгласить Иисуса царём. Все видели, что Он не старается привлечь к Себе внимание или снискать славу, и народ боялся, что такими темпами Иисус никогда не взойдёт на престол. Посоветовавшись между собой, люди решили объявить Его царём Израиля. Ученики, присоединившись к толпе, говорили, что только из скромности Христос отказывается от такой чести.

По домам!

Попытка сделать Иисуса царём повлекла бы за собой восстание, насилие, а это затруднило бы проповедь о духовном царстве. И потому, не мешкая, нужно было воспрепятствовать исполнению этих планов. Призвав Своих учеников, Иисус повелевает им взять лодку и немедленно вернуться в Капернаум. А Сам остаётся, чтобы отпустить народ.

Никогда ещё поручения Христа не казались такими невыполнимыми. Ученики уже давно ожидали начала народного движения, чтобы провозгласить Иисуса царём. Они и думать не хотели о том, что весь их энтузиазм ни к чему не приведёт. Им не хотелось соглашаться с решением Иисуса, но Он распорядился как никогда властно и непреклонно — и стало ясно, что дальнейшие возражения бесполезны. Все молча направились к морю.

Затем Иисус повелевает толпам людей разойтись и говорит это так решительно, что они не осмеливаются ослушаться Его.

Молитва о тех, чьи надежды рухнут

Оставшись один, Он «пошёл на гору помолиться» (Евангелие от Марка 6:46). Его молитвы были об учениках, которым предстояли тяжелейшие испытания. Их надеждам суждено было рухнуть самым мучительным и унизительным образом. Вместо воцарения Иисуса они должны были стать свидетелями Его распятия. Но именно распятие и будет Его подлинной коронацией.

Иисус переживал, что их представления о Его царстве очень ограниченны и сводятся лишь к мирскому пониманию величия и почёта. Боль за учеников тяжёлым бременем лежала на сердце Спасителя, и Он изливал Свои просьбы к Отцу, страдая и плача.

Недовольные своим Учителем

Видя, что быстро темнеет, ученики, «вошедши в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум» (Евангелие от Иоанна 6:17). Никогда ещё они не были так недовольны Учителем. Они сокрушались, что им не позволено провозгласить Его царём, и обвиняли друг друга в том, что так легко подчинились Его повелению. Прояви они больше настойчивости, думали ученики, можно было бы достигнуть желаемого.

Неверие начало овладевать их умами и сердцами. Следовать за Учителем, Который мог творить великие чудеса, и вместе с тем терпеть злословие и слыть обманщиками было для них непосильным испытанием. Неужели всегда их будут называть последователями лжепророка? Неужели Христос никогда не предъявит Своих прав на царский престол? Почему Он, обладающий такой властью, не явит Своё истинное могущество? Почему Он не спас Иоанна Крестителя от насильственной смерти? Ученики размышляли об этом до тех пор, пока не погрузились в полный духовный мрак. Может быть, Иисус действительно обманщик и фарисеи правы?

Забыли о чуде

Ученики напрочь забыли о чуде, свидетелями которого стали совсем недавно. Несколько часов назад им казалось, что небо сошло на землю. Теперь же разочарование полностью овладело ими.

Новая неприятность

Ученики оказались во власти разбушевавшихся волн. Господь подверг их ещё одному испытанию, чтобы через скорбь привести к прозрению. Бог часто поступает так, когда люди сами себе создают трудности.

Погода резко изменилась. День стоял тихий, и вдруг налетел такой сильный ветер, что ученики испугались. Всё было забыто: недовольство, неверие и нетерпение. Каждый старался сделать всё возможное, чтобы лодка не затонула. Их уносило всё дальше и дальше от места, куда они направлялись. Они гребли изо всех сил, а потом, уставшие и сломленные, отдали себя на волю яростных волн. В шуме и мраке разбушевавшейся стихии они осознали свою беспомощность и страстно желали, чтобы Учитель оказался рядом с ними.

Не забыты

Иисус не забыл их. Ни на одно мгновение Он не терял из виду Своих учеников. С глубочайшим состраданием Иисус наблюдал за лодкой, захваченной ураганом, в которой находились дорогие Его сердцу ученики. Именно им надлежало стать светом миру. Как мать нежно заботится о своём ребёнке, так сострадательный Учитель нежно опекал Своих учеников. Помощь пришла к ним, когда их сердца покорились, прежние честолюбивые намерения развеялись, и они в смирении молили о помощи.

Призрак?

Думая, что надежды на спасение уже нет, ученики увидели таинственную фигуру, приближавшуюся к ним по воде. Ужас овладевает ими. Вёсла выскальзывают из их мускулистых рук. Взоры всех устремляются на человека, идущего по пенящимся гребням волн.

Им кажется, что это призрак, предвещающий гибель, и они кричат от страха. Но вот, узнав Иисуса, они начали звать Его, умоляя о помощи. Их любимый Учитель заговорил с ними. Звук Его голоса рассеял их страхи: «Ободритесь; это Я, не бойтесь» (Евангелие от Матфея 14:27).

Идущий по воде

Пётр, почти вне себя от радости и ещё не до конца осознавая случившееся, воскликнул: «Господи! если это Ты, повели мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал: иди» (Евангелие от Матфея 14:28, 29).

Глядя на Иисуса, Пётр уверенно пошёл по воде. Но когда, довольный собой, он обернулся, чтобы посмотреть на своих товарищей в лодке, его взгляд оторвался от Спасителя. Неистовый порыв ветра поднял волны стеной между ним и Учителем, и Пётр испугался. На мгновение Христос был скрыт от его взора — и он утратил веру. Он начинает тонуть. Но в это время Пётр отводит глаза от волн, грозящих смертью, и, устремляя взор на Иисуса, кричит: «Господи! спаси меня». Иисус тут же подаёт ему руку: «Маловерный! зачем ты усомнился?» (Евангелие от Матфея 14:30, 31).

Пётр идёт рядом со своим Учителем, держась за Его руку, и они вместе входят в лодку. Но теперь Пётр покорен и молчалив. Ему нечем хвалиться перед своими братьями — из-за своего неверия и желания возвыситься он чуть не погиб.

Уроки бури

Как часто мы похожи на Петра, когда к нам приходит беда! Мы смотрим на волны, вместо того чтобы не отрывать взора от Спасителя.

Иисус знал Своих учеников. Он знал, каким жестоким испытаниям должна подвергнуться их вера, и в этот раз, на море, Он хотел показать, что безопасность Петра — только в осознании своей полной зависимости от Божественной силы. И если бы апостол усвоил урок, который преподал ему Иисус во время бури на море, то смог бы выдержать и следующее, более тяжкое испытание.

Изо дня в день Господь наставляет Своих детей. Всеми обстоятельствами нашей жизни Он подготавливает нас к грядущим событиям. От того, как мы ведём себя в повседневных испытаниях, будет зависеть, победим мы или потерпим поражение в кризисное время.

Только понимая собственную слабость и постоянно взирая на Иисуса, мы можем пребывать в безопасности.

Как только Иисус вошёл в лодку, ветер утих, «и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли» (Евангелие от Иоанна 6:21). После ужасной ночи наступил рассвет. Ученики и прочие люди, бывшие в лодке, склонились к ногам Иисуса и с благодарностью воскликнули: «Истинно Ты Сын Божий!» (Евангелие от Матфея 14:33).

По книге Эллен Уайт

«Желание веков»

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2023 г.