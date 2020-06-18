Получатель платежа: Религиозная организация Поместная Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл,
ИНН 1215064285
КПП 121501001
р/с 40703810037180101328 Отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл
к/с 30101810300000000630
БИК 048860630
Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность.
Без НДС
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Реквизиты
Получатель платежа: Религиозная организация Поместная Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл,