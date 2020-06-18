Реквизиты

Получатель платежа: Религиозная организация Поместная Церковь Христиан Адвентистов Седьмого Дня «Ожидающая» г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл,

ИНН 1215064285

КПП 121501001

р/с 40703810037180101328 Отделение № 8614 Сбербанка России г. Йошкар-Ола Республики Марий Эл

к/с 30101810300000000630

БИК 048860630

Назначение платежа: пожертвование на уставную деятельность.

Без НДС