По данным «карты страхов» россиян, которую ежеквартально составляет ВЦИОМ, вторую строчку причин страха наших соотечественников прочно удерживает боязнь международных конфликтов и угроза мировой войны. Пожалуй, этих страхов можно было бы избежать, если бы мы с доверием заглянули в Библию, где предсказан ход истории Земли.

Удивительное пророчество

Более чем за 500 лет до Рождества Христова Бог дал пророку Даниилу великое пророчество, в котором описал мировую историю на 2500 лет вперёд. Даниил, вдохновлённый Богом, угадал сон вавилонского царя Навуходоносора, которому приснился страшный и величественный истукан. «У этого истукана голова была из чистого золота, грудь его и руки его — из серебра, чрево его и бедра его медные, голени его железные, ноги его частью железные, частью глиняные. Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его, и разбил их» (Даниила 2:32–34).

Вряд ли это видение заинтересовало бы нас с вами сегодня, если бы в толковании сна Даниил не пояснил, что этот истукан символизирует сменяющиеся мировые империи.

Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим… что дальше?

Обращаясь к вавилонскому царю, Даниил сказал: «Ты, царь, царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу… Ты — это золотая голова!» (Даниила 2:37, 38).

Безусловно, царю было приятно, что его величественное царство в истукане представлено в виде золотой головы. Однако тут же пророк заявил, что на смену ему придёт другое государство: «После тебя восстанет другое царство, ниже твоего…» (Даниила 2:39).

Это пророчество в точности исполнилось: царство Навуходоносора было завоёвано персидским царем Киром, и Вавилонская империя пала в 539 году до Р. Х. Следовательно, серебряные грудь и руки истукана символизируют собой Мидо-Персию, другую могущественную империю.

Но пророчество на этом не окончилось. Даниил возвещает, что будет ещё «третье царство, медное, которое будет владычествовать над всею землёю» (Даниила 2:39). Медные чрево и бёдра истукана символизировали Грецию. Александр Великий завоевал Мидо-Персидское царство, сделав Грецию третьей великой мировой империей, которая существовала с 331 по 168 годы до Р. Х.

Угадать четвёртую из описанных в пророчестве империй не сложно: «А четвёртое царство будет крепко, как железо; ибо как железо разбивает и раздробляет всё, так и оно, подобно всесокрушающему железу, будет раздроблять и сокрушать» (Даниила 2:40). В конце XVIII века английский историк Эдвард Гиббон писал: «Золото, серебро и медь, которые представляли собой народы и их царей, с успехом были завоеваны железной Римской империей» (Э. Гиббон. «История заката и падения железной Римской империи»).

Современная Европа. Почему не удаётся добиться единства?

Римская империя просуществовала более пяти веков, но пророчество Даниила говорило, что ноги истукана будут «частью железные, частью глиняные», а это значит, что Рим разделится на несколько государств, которые никогда не соединятся больше в одну империю.

«А что ты видел ноги и пальцы на ногах частью из глины горшечной, а частью из железа, то будет царство разделённое, и в нём останется несколько крепости железа, так как ты видел железо, смешанное с горшечною глиною. И как персты ног были частью из железа, а частью из глины, так и царство будет частью крепкое, частью хрупкое. А что ты видел железо, смешанное с глиною горшечною, это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною» (Даниила 2:41–43).

Рим распался на отдельные государства, и никому больше не удалось объединить эти территории. Наши предки пережили нашествие армии Наполеона, претендовавшего на мировое господство, но его армия была обращена в бегство под Москвой, и имперские планы потерпели крах. Не суждено было сбыться и планам гитлеровской Германии, мечтавшей поработить весь мир, но «обломавшей зубы», столкнувшись с беспрецедентным мужеством советских солдат. Исход обеих войн был предрешён Богом. И какая бы сила на мировой арене в будущем ни захотела полностью подчинить себе территорию Европы, эти планы будут обречены на провал. Так говорит Библия.

Так кто же руководит нами?

Как Даниил, живя во время Вавилонской империи, мог знать, сколько империй придёт на смену одна другой через столетия в будущем? Ещё 30 лет назад мы с вами не могли предположить, что «великий и могучий» Советский Союз сможет разделиться на 15 государств, и при этом по сей день продолжается процесс образования непризнанных или частично признанных государственных формирований. А Вавилонская и Мидо-Персидская империи, Греция и Рим следовали одна за другой точно в той последовательности, как это было предсказано пророком, а затем превратились в множество государств, сильных и слабых, которые веками не могут соединиться в одно, какие бы политические усилия ни предпринимались их правителями. Этому феномену есть единственное объяснение: Бог, открывшийся людям в Библии, управляет историей, и её сценарий расписан до самой финальной сцены.

Дорогой друг! Каждому из нас жизненно важно поверить в достоверность этого библейского пророчества. Оно подтверждено историей, но исполнилось не до конца. Впереди — самая волнующая и судьбоносная его часть.

Что ещё не исполнилось?

Что означает камень, который ударил в подножие истукана и превратил его в прах? Вот как описывает пророк конец истории Земли: «И во дни тех царств Бог Небесный воздвигнет царство, которое вовеки не разрушится, и царство это не будет передано другому народу; оно сокрушит и разрушит все царства, а само будет стоять вечно» (Даниила 2:44).

Это ни что иное, как пророчество о Втором пришествии Иисуса Христа, в ходе которого погибнут все существующие ныне государства. От нынешнего величия человеческой цивилизации не останется камня на камне. Погибнут все города и страны, но не люди. Вернее, не все люди. Потому что Бог говорит об особом народе, который не просто уцелеет в Апокалипсисе, но станет наследником того Царства, господином которого является Иисус Христос.

Вполне логично, что Бог, сотворивший Землю и ценою крови Своего Сына искупивший человечество от греха, примет в Свои обители тех, кто с искренним сердцем уверовали в Христа и с благодарностью приняли Его дар прощения грехов.

Бог хочет видеть и вас среди этих людей. Поверьте всем сердцем в Его доброту! Желая спасти вас сегодня, 2500 лет назад Он вложил в уста пророка Даниила пророчество, дошедшее до наших дней, чтобы вы прочли его и убедились, что оно в точности сбылось до сего дня, а значит, сбудется до конца. Вавилон, Мидо-Персия, Греция, Рим, разделённая Европа — все эти сцены прошли на арене истории ради самой главной — чудесной сцены, когда вы, осознав себя грешником, придёте в молитве к Христу и скажете: «Господь, я хочу уже сегодня жить по законам того Царства, которое Ты вскоре установишь. На­учи меня этому! С Тобой мне ничего не страшно!»

Наталья Воронина

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.