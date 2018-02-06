В Индии арестованные христиане привели к Богу заключённых

Шестеро христиан в индийском штате Джаркханд, которые в течение месяца находились в тюрьме по обвинению в молитве за больную индусскую женщину, привели других заключённых ко Христу, делясь Евангелием в тюрьме.

Дасрат Каркетта, один из арестованных христиан, рассказал, что во время пребывания в тюрьме он и другие арестованные христиане читали Библию, молились, поклонялись Богу и проповедовали заключённым. «Мы делились Евангелием с другими заключёнными в районной тюрьме, — сказал Каркетта. — Многие люди пришли ко Христу. Мы чувствовали, что Господь использовал нас для Его работы, и были счастливы».

Источник: Интернет-газета ProChurch.info

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (250) февраль 2018 г.