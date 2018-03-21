Христианские игры на сайте детского журнала «Чудесные странички»

Вы любите проводить семейные вечера, играя с детьми в настольные игры? Если да, на сайте детского журнала «Чудесные странички», вы найдёте много увлекательных христианских настольных игр. В них могут играть дети с 5 лет вместе с взрослыми. Христианские игры помогут лучше понять и запомнить ту или иную библейскую историю, выучить тексты из Библии. Они способствуют развитию памяти, наблюдательности, побуждают размышлять.

Игра «Жизнь Иисуса» — представляет собой игру-«ходилку». Играя в неё с ребёнком, вы сможете узнать хронологию жизни Иисуса Христа, начиная с Его рождения и заканчивая вознесением на Небо. Благодаря специальным клеткам на игровом поле, при попадании на которые необходимо выполнить определённые задания, ваш ребёнок будет знакомиться с библейскими стихами, либо, уже зная их, сможет вспомнить и рассказать наизусть, а также поделиться со всеми, за что он может поблагодарить Бога.

Игра-мемори «Герои молитвы» — играя в неё, необходимо собирать пары одинаковых картинок, запоминая, где какие встречались. Игра хорошо развивает зрительную память, а также знакомит с библейскими героями молитвы. Яркие красочные карточки и краткое описание каждого героя в правилах игры позволят вашему ребёнку узнать и запомнить сюжеты библейских историй.

Игра «Небесное сокровище» — включает в себя элементы игры «Монополия». Здесь тоже есть особые деньги — дарики, есть возможность покупать предприятия. Но отличие этой игры в том, что игроки могут жертвовать дарики, например, нуждающемуся игроку, на строительство храма или больному и голодному. Игровое поле состоит из 31 клеточки, которые символизируют дни недели и числа месяца. Попадая на субботние дни, ребёнок узнаёт о святости субботы, прочитав соответствующие библейские тексты.

Игра «Кто мой ближний?». В процессе этой игры дети учатся анализировать плохие и хорошие поступки. На игровом поле размещена притча о добром самарянине. Прочитав её, дети могут поразмышлять, кто из её героев проявил милосердие к человеку, попавшему в беду, а кто остался равнодушным и прошёл мимо.

Игра «Возвращение Иосифа в семью». Эта игра поможет детально изучить, что случилось с Иосифом после того, как отец подарил ему разноцветный халат. Играя с ребёнком и попадая на клетки с иллюстрациями из жизни этого библейского героя, вы можете зачитывать тексты из книги Бытие, начиная с 37-й главы.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2018 г.