Игорь Сокольников: «Христос — мой Бог, Спаситель и Защитник»

С детства Игорь часто спрашивал себя и Бога: «Почему я такой родился? Почему есть здоровые и больные?» Теперь он счастлив. И у него есть ответы на многие вопросы!

Я родился 10 октября 1964 года. Как и все мамы и папы, мои родители ожидали, когда их дитя появится на свет. Увы, я родился с патологией, а врачи явно не были к этому готовы. Они, вместо того чтобы показать меня маме, принесли ей альбом с фотографиями сильно выраженной патологии (уродство). Ей сказали, что я долго не проживу, и с трудом уговорили отправить меня в детский дом-интернат для инвалидов. Мама устно согласилась отказаться от меня, но оставалось ещё время подумать…

Был вечер субботы. Мама перевязала грудь. В палату вошла санитарка — пожилая женщина — и спросила маму: «Ты отказываешься от сына?» Мама кивнула и объяснила причину, на что добрая женщина ответила: «Пойдём со мной. Я покажу тебе ребёнка». Она привела маму в бокс и показала ей меня, сказав, что я буду жить. Санитарка определила по бутылочке, что я выпиваю всё молоко. А опухоль у меня, сказала она, доброкачественная. Такие оперируют в Ленинграде. Опухоль была на правой руке, на спине и на правой груди. Когда мама меня увидела, она поняла, что зря поверила тем жутким фотографиям из альбома. Она развязала грудь и прижала меня к ней, а потом сказала врачам, что забирает меня.

В 1966 году мне сделали первую операцию. До 1978 года состоялось ещё несколько операций с перерывами на восстановление.

С тринадцати лет я стал задумываться, почему так со мной произошло, почему есть здоровые и больные. Почему я такой родился? Впервые я помолился, когда мне было тринадцать, в больнице в Ленинграде. Я стоял в коридоре детского отделения Ленинградского педиатрического института. Напротив меня был телефон. Он неожиданно зазвонил, и к нему подошёл заведующий отделением. Он стал разговаривать по телефону; его спрашивали о состоянии ребёнка после операции, а он ответил, что малыш, к сожалению, умер. Услышав это, я испугался: эта смерть побудила меня молиться перед операциями.

У нас в семье всё было нормально, пока папа не стал пить. Он устраивал скандалы и ревновал маму. Родителям пришлось разойтись. Мне в то время было уже 18 лет. Я снова задавал себе вопросы: почему мне так не повезло в жизни, почему я страдаю? Но в этот раз я сам ответил на свой вопрос. «Не знаю, почему, — сказал я, — значит, так нужно». Видимо, Святой Дух дал мне такие мысли. Я смирился со своей болезнью, но всё равно нуждался в поддержке. Я неосознанно искал Бога.

В 1992 году в возрасте 49 лет от тяжёлой формы туберкулёза умерла мама. Перед смертью она молилась простой молитвой: «Помяни меня, Господи, когда придёшь в Царствие Твоё» и молитвой покаяния. На похоронах о ней говорили: «Других спасала, себя не могла спасти». Мама работала процедурной медсестрой в туберкулёзном диспансере. За тридцать лет работы она многим помогла — от младенцев до пожилых людей. Так получилось, что я заразился от неё. Месяц я не подозревал, что болен. Милосердный Бог побудил одну женщину посоветовать мне измерить температуру. Я так и сделал и понял, что заболел. Так я оказался в больнице, где работала и умерла мама. У меня начались новые испытания.

Девять месяцев я лечился и просил Бога об исцелении. В больнице я стал читать Библию и продолжал молиться. Бог был мне поддержкой. Он давал мне знать, что я буду здоров. Незадолго до выписки мне приснилось, что в палату ко мне пришёл молодой человек и сказал, что я поправлюсь. Позже я понял, что это был мой ангел-хранитель. Вскоре во время обхода доктор спросила, как у меня дела. Я ответил, что хорошо. Она подтвердила это и выписала меня из больницы.

Я стал жить один, больше читал Библию, потому что хотел узнать, что будет после смерти. Во время чтения я обратил внимание на Десять Заповедей и задался вопросом, почему все христиане празднуют воскресенье? Ведь написано в четвёртой заповеди Закона Божьего: «Помни день субботний».

В 1993 году в троллейбусе я увидел приглашение на программу «Так говорит Библия», заинтересовался и решил сходить. Когда я шёл туда, то чувствовал, что меня сопровождают ангелы. Было ощущение какого-то особого тепла, как будто меня обнимал кто-то. На программе я получил ответы на все свои вопросы. Я обрёл мир и покой. Я нашёл то, что искал — Церковь адвентистов седьмого дня. В том же году я крестился.

Посещая церковь, я узнал о восьми принципах здорового образа жизни. У меня были проблемы со здоровьем. Многочисленные операции имели последствия — от физических нагрузок и даже от перепада температур воспалялась рука, поднималась температура до 39°С, болела голова. И вот теперь у меня появилась надежда на исцеление. Я стал молиться и ездить в адвентистские санатории, где узнал, как беречь здоровье.

Теперь у меня есть семья: любимая жена Лена и две славные дочери — Саша и Марина. Я счастлив с Господом, со своей семьёй и друзьями. Я верю, что, когда придёт Христос, мы вместе будем встречать Его!

Господь — Пастырь наш; и мы ни в чём не будем нуждаться (Псалом 22:1).

Игорь Сокольников, г. Киров

Газета «Сокрытое Сокровище» № 02 (262) февраль 2019 г.