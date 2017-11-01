Христос готов исцелять и сегодня

Возможно, вы устали от болезни и ваши жизненные силы на пределе, тогда подумайте об этом человеке, который 38 лет терпел постоянные неудачи. Его опыт записан в Библии для вас. Ваш случай — не исключение для Иисуса Христа. Он всё так же спрашивает вас: «Желаешь ли быть здоровым?»

Я не знаю, как его звали, но мне точно известно, что этот мужчина страдал от своего заболевания почти сорок лет. Больной уже практически не двигался и потерял всякую надежду на выздоровление. Он больше не верил в медицину, врачей и лекарства. Уставший от продолжительного и истощающего заболевания, он окончательно сдался. Просто устал болеть и, наверное, жить. Была ли для такого человека какая-нибудь надежда? Вот как эта ситуация описана в Евангелии:

«Есть же в Иерусалиме у Овечьих [ворот] купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды, ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил [в неё] по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью. Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет» (Иоанна 5:2–5).

Жуткое зрелище приходилось наблюдать в Иерусалиме возле этой купальни — сотни и сотни калек, находясь в безысходности, ожидали чуда. Бытовало мнение, что под действием сверхъестественной силы вода в купальне бурлила, и если ты первым прыгнешь в неё, то будешь исцелён от любой болезни. Люди, пребывая в отчаянии, верили в эту суеверную традицию. Сегодня люди всё так же ищут, к чему бы прикоснуться, чего бы выпить, куда бы съездить. Но у Бога существует лучший путь:

«Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошёл» (Иоанна 5:6–9).

Долгие годы больной совершал безуспешные попытки достичь бассейна. Он верил в воду, в сверхъестественную силу бассейна, но всё было безрезультатно. Постоянное разочарование просто истощило его, и последние силы иссякли. Неудачник потерял надежду на выздоровление. И вот однажды больной увидел перед собой лицо, исполненное милосердия, сострадания и глубокой заинтересованности. Иисус спросил его: «Хочешь ли быть здоров?» Почему Господь задал такой вопрос, ведь нужда больного была очевидна? Без нашего желания Иисус не может для нас ничего сделать. Чтобы исцелить больного, Христу не нужна была ни вода, ни человек для помощи — в Нём была сила, и Его слово обладало властью. Интересно, что Иисус не дал никакого заверения в чуде. Этот человек мог усомниться, но он проявляет послушание и веру. Он поверил, повиновался и обрёл силу.

Больной в своей жизни мечтал о воде — это был предел его мечтаний. Но Иисус Христос дал больше. Господь избрал для исцеления самого безнадёжного больного, и это был «вызов» всем остальным в той купальне.

Иисус Христос заинтересован в том, чтобы мы были здоровыми. Он желает нас видеть счастливыми и исполненными жизни. Христос не изменился, Он и сегодня Тот же. Великий Целитель обладает властью над любым заболеванием, не нуждаясь ни в каких «помощниках». Если вы веруете в Иисуса Христа и готовы повиноваться Его законам, которые управляют физической и духовной жизнью человека, то Он готов совершить для вас чудо.

Леонид Рутковский, «Победа над усталостью»

Газета «Сокрытое Сокровище» № 11 (247) ноябрь 2017 г.