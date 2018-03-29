Евангелия от Матфея 21:28-46; от Марка 12:1-12; от Луки 20:9-19

Никогда в споре с раввинами Иисус не ставил Своей целью унизить Своих собеседников. Священники и старейшины постоянно пытались найти ошибки в словах Христа, чтобы осудить Его. Он же хотел преподать важный урок, смирить Своих врагов, допустив, чтобы они запутались в сети, которую сами и расставили, открыть им подлинное состояние, в котором они оказались, и еще раз предупредить их, как Он уже делал и раньше.

«А как вам кажется? – сказал Он. – У одного человека было два сына; и он, подойдя к первому, сказал: «Сын! пойди сегодня работай в винограднике моем. Но он сказал в ответ: «Не хочу»; а после, раскаявшись, пошел. И подойдя к другому, он сказал то же. Этот сказал в ответ: «Иду, государь», и не пошел. Который из двух исполнил волю отца?». Этот неожиданный вопрос захватил слушателей Иисуса врасплох. Они внимательно следили за повествованием и, не раздумывая, ответили: «Первый».

Иисус же строго и торжественно произнес: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие, ибо пришел к вам Иоанн (Креститель) путем праведности, и вы не поверили ему, а мытари и блудницы поверили ему; вы же, и видев это, не раскаялись после, чтобы поверить ему». Священники и старейшины не могли не дать правильный ответ на вопрос Христа и одобрили поведение первого сына.

Этот сын олицетворял собой мытарей, которых фарисеи ненавидели и презирали. Мытари были безнравственными людьми, они нарушали Закон Божий и всей своей жизнью противились Его требованиям. Но когда пришел Иоанн, проповедуя покаяние и крещение, мытари приняли его весть и крестились.

Второй сын олицетворял вождей иудейского народа. Некоторые из фарисеев покаялись и приняли крещение Иоанна. Но его предостережения и обличения не вызвали в них перемены к лучшему. Подобно второму сыну, который ответил: «Иду, государь», но не пошел, священники и старейшины только притворялись послушными, но на самом деле не покорились. Они выставляли себя набожными людьми и изображали повиновение Закону Божьему, но это повиновение было притворным.

Фарисеи осуждали мытарей, но мытари показали своей верой и делами, что они идут в Царство Небесное впереди фарисеев, получивших великий свет, но не поступивших так, как требовала праведность, на которую они претендовали. Священники и старейшины молча слушали, надеясь, что Иисус скажет что-нибудь такое, что можно было бы повернуть против Него; но им пришлось услышать нечто еще более невыносимое.

«Выслушайте другую притчу, – сказал Христос, – был некоторый хозяин дома, который насадил виноградник, обнес его оградою, выкопал в нем точило, построил башню и, отдав его виноградарям, отлучился. Когда же приблизилось время плодов, он послал своих слуг к виноградарям взять свои плоды; виноградари, схвативши слуг его, иного прибили, иного убили, а иного побили камнями.

Опять он послал других слуг, больше прежнего; и с ними поступили так же. Наконец, послал к ним своего сына, говоря: «постыдятся сына моего». Но виноградари, увидев сына, сказали друг другу: «Это наследник; пойдем, убьем его и завладеем наследством его». И, схватив его, вывели вон из виноградника и убили.

Итак, когда придет хозяин виноградника, что он сделает с этими виноградарями?» Слушающие ответили без сомнения: «Злодеев сих предаст злой смерти, а виноградник отдаст другим виноградарям, которые будут отдавать ему плоды во времена свои». Отвечая, священники и старейшины не поняли, к кому относилась эта притча и только потом сообразили, что сами осудили себя.

В притче хозяин виноградника символизировал Бога, виноградник – Божий народ, а ограда – Божественный закон, который являлся защитой для них. Хозяин виноградника сделал все необходимое для его процветания. И как виноградари должны были возвращать хозяину надлежащую долю плодов, так и Божий народ должен был чтить Его своей жизнью, используя полученные ими духовные преимущества. Но как виноградари убили слуг, которых хозяин послал к ним за плодами, так и иудеи убивали пророков, которых Господь посылал к ним с призывом покаяться. Они убивали одного вестника за другим.

В любимом сыне, которого хозяин виноградника в конце концов послал к своим непокорным рабам и которого они схватили и убили, священники и старейшины ясно увидели Иисуса и Его неизбежную участь. Они уже строили планы, как убить Того, Кого Отец послал к ним с последним призывом. В воздаянии, которое навлекли на себя бесчестные виноградари, была показана участь тех, кто предаст Христа. Глядя на них с сожалением, Спаситель продолжал: «Неужели вы никогда не читали в Писании: «камень, который отвергли строители, тот самый сделался главою угла? Это от Господа, и есть дивно в очах наших»? Потому сказываю вам, что отнимется от вас Царство Божие и дано будет народу, приносящему плоды его; и тот, кто упадет на этот камень, разобьется; а на кого он упадет, того раздавит».

Иудеи знали это пророчество, связывая его с пришествием Мессии. Христос был краеугольным камнем ветхозаветного служения и всего плана спасения. И этот камень старейшины Израиля ныне отвергли, навлекая на себя погибель. В пророческом видении Исаие было показано, что этот камень символизирует Христа. «Посему так говорит Господь Бог: вот, Я полагаю на Сионе камень, камень испытанный, краеугольный, драгоценный, крепко утвержденный: верующий в него не постыдится» (Исаия 28:16). Весь мир может возложить на Него свои тяготы, свои горести; этот Камень вынесет все, на нем можно строить без опаски.

Христос – это «Камень испытанный». Верующие во Христа – это те, кто падает на Камень и разбивается. Так изображено повиновение Христу и вера в Него. Упасть на Камень и разбиться – это означает перестать считать себя праведником и прийти ко Христу со смирением ребенка, каясь в своих грехах и веря в Его прощающую любовь. Так мы верой и послушанием строим на Христе, как на крепком основании. «А на кого Он упадет, того раздавит». Такова участь тех, кто отверг Христа тогда и отвергает по сей день. Все его предостережения обращены к таким людям. Но Иисус пока еще ждет каждого.

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» март 2005 г.