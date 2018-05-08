Христос – победитель смерти

9 мая мы празднуем победу над нацистской Германией в Великой Отечественной войне. Для советского народа Великая Отечественная война стала битвой за свободу и независимость Родины, за жизнь населяющих её людей. Цена этой победы неизмеримо высока — десятки миллионов погибших мужчин и женщин, стариков и детей. Наши солдаты победили, отдав жизнь, чтобы остановить смерть. К сожалению, военные действия на Земле не закончились. Очаги войны вспыхивают в разных уголках нашей планеты и вновь являют нам ужас смерти. Возможно ли одержать победу над смертью?

Смерть ведёт свою битву не только на поле брани. Война является самым кровавым и беспощадным её проявлением. Но наша жизнь, даже если вокруг царят мир и порядок, заканчивается смертью. Мы не живём вечно. В войне со смертью человечество терпит полное и безоговорочное поражение.

Появление смерти на земле

Смерть вторглась в жизнь человека в самом начале его появления на Земле. Творец повелел Адаму и Еве не есть плоды дерева познания добра и зла: «От дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Бытие 2:17). Однако Ева «взяла плодов его и ела; и дала также мужу своему, и он ел» (Бытие 3:6). Событие, которое впустило смерть в гармоничный мир, мы называем грехопадением. Именно из-за греха смерть стала господствовать среди людей: «Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом — смерть, так и смерть перешла во всех человеков, [потому что] в нём все согрешили» (Римлянам 5:12).

Есть ли выход из сложившейся ситуации? Неужели Творцу, сотворившему Землю и населившему её людьми и животными, нет дела до смерти Его творений?

Есть. Бог не оставил человека: «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную» (Иоанна 3:16). Творец неба и земли отдал Своего Сына, чтобы мы имели жизнь… вечную!

Сын Божий, Иисус Христос, пришёл на землю не просто научить людей христианской нравственности или поделиться неземной мудростью. Иисус — Мессия, через Которого Творец спасает мир. Он пришёл на землю умереть вместо нас, чтобы мы жили вечно. Более того, Он пришёл не просто умереть, Он пришёл умереть и воскреснуть! Смерть Иисуса ещё не является победой, победа — это Его воскресение из мёртвых!

Иисус — решение проблемы смерти

Смерть поражает творения, созданные Богом, в том числе и человека — Его образ и подобие. Она — враг, которого надо сразить. Смерть и воскресение Иисуса Христа, Сына Божьего, ознаменовали окончательную победу над злом. Вот как об этом говорит апостол Павел: «И как все мы умрём из-за Адама, так же будем возвращены к жизни благодаря тому, что сделал Христос» (1 Коринфянам 15:22, современный перевод). Иисус победил на кресте грех, а воскреснув, показал результат этой победы — Он победил и смерть!

Было бы неверным представить, что Бог нашёл компромисс, отдав смерти тела людей, а Себе оставив право хранить души умерших. Воскресение Христово является величайшим в истории событием, раскрывающим замысел Творца полностью победить грех и уничтожить смерть. Христос воскрес в теле, и Его гробница пуста! У Бога никогда не было и не будет никаких компромиссов со смертью!

Иисус Христос одолел не просто очередного врага, будь то римские легионы или нацистские захватчики, Он побеждает единственного врага человечества — грех и смерть: «Ибо Ему надлежит царствовать, доколе низложит всех врагов под ноги Свои. Последний же враг истребится — смерть» (1 Коринфянам 15:25, 26).

Воскресший Иисус — залог грядущего века, времени окончательной победы и освобождения от смерти! «Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его» (Деяния 2:24). Христос воскрес, и это совершенная победа Бога над смертью!

Каков мой выбор? Выбираю ли я победу Бога над смертью или признаю своё поражение? Творец предоставил выбор человеку, и насильно Он никого освобождать от греха не будет. Победа над смертью, совершённая Иисусом, станет и моей, если я верую в Него, потому что написано: «Я есмь воскресение и жизнь; верующий в Меня, если и умрёт, оживёт» (Иоанна 11:25). Уверовал ли я в Иисуса Христа, победителя греха и смерти?

Николай Синьков

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.