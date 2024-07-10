Христос в буре

У Рембрандта картина есть,
О ней я расскажу вам здесь.
Вот лодка среди волн видна,
Там с бурей борется она.
Вот-вот потонет лодка та,
Там все ученики Христа.
Ученики в большой беде.
Где им искать спасенье? Где?
В Учителе спасенье! В Нём!
Но спит Учитель крепким сном.
Будить Его! Скорей будить!
Ведь очень хочется им жить.
Проснулся! Буря не страшна,
И наступила тишина.
Он удивился: «Почему
Вы так трусливы, не пойму?»
Но стало им ещё страшней:
«Кто Он? Ведь бури Он сильней!
Он буре мог повелевать,
И вот спокойна моря гладь».
Там был Иисус, там был Покой,
Всё стихло под Его рукой.
Но там, с Учителем своим,
Им страшно. Неуютно им.
А в лодке в этот важный миг
Особенный есть ученик.
Не отводя тревожных глаз,
С картины он глядит на нас.
Но кто же он, и с кем он схож?
Да он на Рембрандта похож!
Себя, себя изобразил
Художник этот, он решил,
Что все мы — в лодке у Христа,
О нас была картина та.
Судьба у каждого своя,
Но как похожи мы, друзья:
Как те ученики, и мы
Боимся в жизни власти тьмы.
Забыв, что с нами Иисус,
Я тоже многого боюсь.
Но зря пугает нас беда,
Бог с нами всюду и всегда.
Он здесь, Он наш надёжный щит,
Он бури жизни усмирит.
Какая б ни пришла беда,
Он с нами в лодке навсегда!
Татьяна Нижельская