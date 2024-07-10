Христос в буре

У Рембрандта картина есть,

О ней я расскажу вам здесь.

Вот лодка среди волн видна,

Там с бурей борется она.

Вот-вот потонет лодка та,

Там все ученики Христа.

Ученики в большой беде.

Где им искать спасенье? Где?

В Учителе спасенье! В Нём!

Но спит Учитель крепким сном.

Будить Его! Скорей будить!

Ведь очень хочется им жить.

Проснулся! Буря не страшна,

И наступила тишина.

Он удивился: «Почему

Вы так трусливы, не пойму?»

Но стало им ещё страшней:

«Кто Он? Ведь бури Он сильней!

Он буре мог повелевать,

И вот спокойна моря гладь».

Там был Иисус, там был Покой,

Всё стихло под Его рукой.

Но там, с Учителем своим,

Им страшно. Неуютно им.

А в лодке в этот важный миг

Особенный есть ученик.

Не отводя тревожных глаз,

С картины он глядит на нас.

Но кто же он, и с кем он схож?

Да он на Рембрандта похож!

Себя, себя изобразил

Художник этот, он решил,

Что все мы — в лодке у Христа,

О нас была картина та.

Судьба у каждого своя,

Но как похожи мы, друзья:

Как те ученики, и мы

Боимся в жизни власти тьмы.

Забыв, что с нами Иисус,

Я тоже многого боюсь.

Но зря пугает нас беда,

Бог с нами всюду и всегда.

Он здесь, Он наш надёжный щит,

Он бури жизни усмирит.

Какая б ни пришла беда,

Он с нами в лодке навсегда!

Татьяна Нижельская