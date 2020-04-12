Христос воскрес!

Пыльная дорога,
Солнце и песок.
Подожди немного,
Чей-то слышен вздох…
То враги Иисуса
Повели казнить.
Враг предал искусно
Чашу скорби пить.
Пот течёт обильно,
Окровавлен весь.
Надругались сильно
За благую весть.
И толпа, беснуясь,
Всё кричит: «Распни!»
Крови чистой струи
На песок легли.
Он по доброй воле
На Голгофу шёл.
Смерти крестной долей
Нас Он приобрёл.
Агнец алой кровью
Обагрил рассвет.
Победил любовью,
В гробе Его нет!
Слава! Аллилуйя!
Иисус воскрес!
Жизнь Он нам дарует
Чрез Голгофский крест!
Татьяна Мокрушникова
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.