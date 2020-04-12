Христос воскрес!

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Пыльная дорога,
Солнце и песок.
Подожди немного,
Чей-то слышен вздох…

То враги Иисуса
Повели казнить.
Враг предал искусно
Чашу скорби пить.

Пот течёт обильно,
Окровавлен весь.
Надругались сильно
За благую весть.

И толпа, беснуясь,
Всё кричит: «Распни!»
Крови чистой струи
На песок легли.

Он по доброй воле
На Голгофу шёл.
Смерти крестной долей
Нас Он приобрёл.

Агнец алой кровью
Обагрил рассвет.
Победил любовью,
В гробе Его нет!

Слава! Аллилуйя!
Иисус воскрес!
Жизнь Он нам дарует
Чрез Голгофский крест!

Татьяна Мокрушникова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.

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