Христос воскрес!

Пыльная дорога,

Солнце и песок.

Подожди немного,

Чей-то слышен вздох…

То враги Иисуса

Повели казнить.

Враг предал искусно

Чашу скорби пить.

Пот течёт обильно,

Окровавлен весь.

Надругались сильно

За благую весть.

И толпа, беснуясь,

Всё кричит: «Распни!»

Крови чистой струи

На песок легли.

Он по доброй воле

На Голгофу шёл.

Смерти крестной долей

Нас Он приобрёл.

Агнец алой кровью

Обагрил рассвет.

Победил любовью,

В гробе Его нет!

Слава! Аллилуйя!

Иисус воскрес!

Жизнь Он нам дарует

Чрез Голгофский крест!

Татьяна Мокрушникова

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.