Апостол Павел: «Христос воскрес из мёртвых»

Первое послание к Коринфянам, глава 15

1 Напоминаю вам, братия, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы и приняли, в котором и утвердились,

2 Которым и спасаетесь, если преподанное удерживаете так, как я благовествовал вам, если только не тщетно уверовали.

3 Ибо я первоначально преподал вам, что и [сам] принял, [то есть] что Христос умер за грехи наши, по Писанию,

4 И что Он погребён был, и что воскрес в третий день, по Писанию,

5 И что явился Кифе, потом Двенадцати;

6 Потом явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая часть доныне в живых, а некоторые и почили…

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12 Если же о Христе проповедуется, что Он воскрес из мёртвых, то как некоторые из вас говорят, что нет воскресения мёртвых?

13 Если нет воскресения мёртвых, то и Христос не воскрес;

14 А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша.

15 Притом мы оказались бы и лжесвидетелями о Боге, потому что свидетельствовали бы о Боге, что Он воскресил Христа, Которого Он не воскрешал, если, [то есть], мёртвые не воскресают;

16 Ибо если мёртвые не воскресают, то и Христос не воскрес.

17 А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна: вы ещё во грехах ваших.

18 Поэтому и умершие во Христе погибли.

19 И если мы в этой только жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков.

20 Но Христос воскрес из мёртвых, первенец из умерших.

21 Ибо, как смерть через человека, [так] через человека и воскресение мёртвых.

22 Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут,

23 Каждый в своём порядке: первенец Христос, потом Христовы, в пришествие Его.

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51 Говорю вам тайну: не все мы умрём, но все изменимся

52 Вдруг, во мгновение ока, при последней трубе; ибо вострубит, и мёртвые воскреснут нетленными, а мы изменимся.

53 Ибо тленному сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие.

54 Когда же тленное сие облечётся в нетление и смертное сие облечётся в бессмертие, тогда сбудется слово написанное: «поглощена смерть победою».

55 «Смерть! где твоё жало? ад! где твоя победа?»

56 Жало же смерти — грех; а сила греха — закон.

57 Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим Иисусом Христом!

58 Итак, братия мои возлюбленные, будьте тверды, непоколебимы, всегда преуспевайте в деле Господнем, зная, что труд ваш не тщетен пред Господом.

Библия, каноническое издание, синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» № 05 (253) май 2018 г.