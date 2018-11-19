Художественный фильм «Скажи миру» повествует о впечатляющей истории небольшой группы христиан северо-востока Соединенных Штатов. Их серьезные исследования пророчеств Библии послужили вдохновляющим открытиям относительно грядущих событий, что позднее легли в основу учения Церкви Адвентистов Седьмого Дня. Пройдя через нелегкие дни разочарований от по причине не исполнившихся надежд и ожиданий, они все же нашли ответ на волновавшие их вопросы. Начиная с XIX века и до наших дней, быстрорастущая Всемирная Церковь занимает лидирующее место в вопросах, касающихся здоровья, образования, коммуникации и библейской интерпретации.

Источник: esd.adventist.org

Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2018 г.