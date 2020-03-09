Художник сделал подарок семье, скорбящей от утраты

Когда художник Даниэль Галлардо узнал из новостей о смерти пятилетней Симены Гомес, эта новость потрясла его так же, как и тысячи других людей по всей Мексике. Симена была похищена из семьи адвентистов, её считали пропавшей в течение 10 дней, а затем её тело было найдено.

Даниэль связался с родителями Симены и попросил дать ему её фотографии. Он хотел подарить надежду этой семье. «Меня очень тронула улыбка Симены на фотографии, и я сразу же начал работать, чтобы создать произведение, вызывающее счастливые воспоминания о ней», — сказал Даниэль. Он работал в течение 51 часа и смог отправить по интернету фото картины семье девочки через день после похорон. Изображение стало популярным в социальных сетях. Несколько недель спустя Даниэль смог лично передать скорбящим родителям картину размером 76×115 см. На ней изображено утро воскресения, Симена окружена тремя ангелами, а рядом с ней Иисус.

«Когда враг отбирает у вас то, что вы любите, боль может заслонить от вас любые проблески надежды. Поэтому я хочу напомнить вам об обетовании о воскресении и таким образом поддержать вас», — сказал Даниэль, передавая картину семье Симены Гомес.

Родители девочки, Антонио и Мара, со слезами на глазах поблагодарили художника и сказали, что получили фотографию картины после похорон малышки через социальные сети. «В тот день мы только что вернулись из церкви и были очень опечалены, но когда увидели фото картины, что-то изменилось, — сказал Антонио. — Мы расплакались от радости и улыбались, потому что получили напоминание о том, что произойдёт в будущем, когда придёт Иисус».

Источник: AdventistReview

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2020 г