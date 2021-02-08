Хулиган и полицейский

Тебе когда-нибудь мешал заснуть быстро несущийся мотоцикл? А грохочущая музыка? Возможно, те, кто устраивает такой шум, чем-то похожи на Джона — героя сегодняшней истории.

Полиция могла описать Джона Фаулера в трёх словах: «Нарушитель общественного порядка». И Джон гордился этим! Причинять беспокойство Джону удавалось лучше всего. От него страдал весь город. Люди обрывали телефонные линии, жалуясь на Джона.

Полицейский Вильямс перепробовал всё: жёсткие лекции, пламенные речи и задушевные беседы. Всё было бесполезно. Когда полицейский уходил, Джон планировал очередную выходку.

Но всё изменилось, когда офицер Вильямс арестовал Джона. Раньше к слову «арест» Джон относился, как к пустой угрозе. Но, увы, полицейский взял его под стражу, и Джону пришлось отвечать перед законом.

Джон был в ужасе, он просто онемел от страха. Чем он заслужил такое? Он же просто веселился!

Помощник прокурора зачитал длинный список жалоб: езда с превышением скорости, кражи в магазинах, нарушение общественного порядка и спокойствия. Всё было подтверждено свидетелями. Да, Джон именно так себя и вёл, его можно было смело поместить в один ряд с вредителями и мошенниками.

Судья сурово взглянул на Джона.

— Что ты можешь сказать в своё оправдание?

— Виноват, — что ещё он мог сказать?

— Я присуждаю тебя к штрафу — 60 долларов или 60 дней дорожных работ, которые ты будешь выполнять с другими заключёнными.

Джон посмотрел в зал суда на людей, которым он причинил вред. Товарищи из плохой компании исчезли сразу же после того, как его арестовали.

— Ваша честь, у меня нет денег, — ответил Джон.

— Тогда я приговариваю тебя к 60 дням дорожных работ.

Судья поднял молоток, чтобы закончить заседание. Но тут вмешался офицер Вильямс:

— Одну минутку, ваша честь.

Полицейский взволнованно прошептал Джону:

— Джон, у тебя есть хоть какие-то деньги? Ты можешь взять в долг?

Джон покачал головой.

Тогда офицер Вильямс сделал нечто шокирующее. Он опустил руку в карман и достал деньги.

— Я заплачу штраф за него, — сказал он.

Какой поднялся переполох!

— Я думаю, вы сумасшедший, — сказал судья. Он был уверен, что Джон как-то обманул полицейского, заставив заплатить эти деньги.

Но никто не разыгрывал мистера Вильямса, просто он смотрел на Джона глазами Бога. Джон не был достоин такой милости, но полицейский проявил её. Люди не были достойны того, чтобы Иисус отдал за них Свою жизнь, но Он поверил в людей и пошёл ради них на крест.

— Я этого не заслуживаю, мистер Вильямс. Вам не стоило этого делать, — запинаясь, произнёс Джон.

— Дай мне знать, если тебе понадобится какая-то помощь, — ответил полицейский. Затем он обнял Джона и ушёл.

И в этот день Джон выучил два новых слова: «милость» и «благодать».

Кстати, со временем Джон стал служителем церкви.

По книге «Истории, изменяющие сердца»

издательства «Источник жизни»

Газета «Ваши ключи к здоровью» № 2 (122) январь 2021 г.