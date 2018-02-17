И падут подле тебя тысячи. Хазел Манди

«Падут подле тебя тысяча и десять тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится: только смотреть будешь очами твоими и видеть возмездие нечестивым. Ибо ты [сказал]: “Господь — упование моё”; Всевышнего избрал ты прибежищем твоим…» (Псалтирь 90:7-9)

Я помню, как ещё будучи студенткой и живя на съёмной квартире с тремя подругами, я как-то встала ночью попить воды. На кухне сидела Ира. Я была в лёгком недоумении. Взгляд на часы. Потом на Иру. Время три ночи, ей завтра к первой паре. «Ты чего?» — спросонья спросила я. Подруга повернулась, и я увидела книжку в её руках и мокрые от слёз глаза. «Не могу остановиться». Следующей ночью эту книгу читала я. Через пару дней — ещё одна наша соседка.

«И падут возле тебя тысячи». Начав читать, оторваться действительно сложно. И, в отличие от других книг, которые увлекают так сильно, что невозможно оторваться, дело тут было не в языке и не в потрясающем художественном замысле. Дело было в том, что всё написанное в этой книге было на самом деле. Это реальная история про сильных духом людей.

Начнём по порядку. «Падут подле тебя тысячи» — это книга о жизни немецкой семьи в годы войны. Члены этой семьи — преданные Богу христиане. Они верят в Бога, в Божью любовь и живут по христианским принципам. Война с её болью, убийством и правление Гитлера, который в отличие от Бога считает немцев избранной расой, — никак не то, в чём хочет принимать участие семья Хазелов. Но вопреки их желаниям, мужчины должны уйти на фронт, женщины — выживать с детьми в опасных условиях. Свой выбор они всё-таки делают, и решают остаться верными Богу, несмотря ни на что. Отец семейства выбрасывает оружие, чтобы не нарушать заповедь «Не убей», тем самым совершая преступление против своей страны и подвергая себя огромной опасности. Даже находясь на фронте, он блюдёт те принципы, в которые верит. Соблюдает покой в субботу. Ест только ту пищу, которую считает чистой Библия. Это кажется неразумным, безрассудным, даже смешным. Вокруг умирают солдаты, люди полны ненависти друг к другу. Но Франц Хазел верит Богу во всём. Позже он вернётся с войны живым, но главным достижением этого времени будет считать не это, а то, что он не лишил жизни ни одного человека. А пока каждый день — это испытание и благодарность Богу за жизнь. Он — один из семи оставшихся в живых в своём отряде. Его история полна невероятных опытов, от которых захватывает дух. Как насчёт его жены? Её часть истории была нам с соседками особенно интересна. Было понятно, что мы вряд ли когда-нибудь окажемся на фронте и будем стоять перед выбором: убивать или не убивать, а вот защищать своих детей от опасности, принимать решения, от которых зависит жизнь твоя и твоих близких, верить Богу даже тогда, когда очень плохо, да и просто быть сильной, когда рядом нет любимого мужчины, возможно, придётся. Оставшись дома, в Германии, жена Франца Хелен и их четверо детей столкнулись с преследованием и давлением. Отказавшись вступить в нацистскую партию вопреки запугиваниям и угрозам отобрать детей, Хелен смело заявила: «Я принадлежу к партии Иисуса Христа». Она придерживалась этого лозунга всю свою жизнь, и Бог помог ей выдержать все испытания. В это время несладко было всем женщинам, ведь их мужья ушли на фронт и ежесекундно подвергали свою жизнь опасности. Но Хелен выпало испытание отстаивать в это и без того непростое время свою веру, защищать своих детей, одного из которых она только-только родила.

В канун 23 февраля мы часто говорим о мужественности, силе характера. В канун 8 марта — о сильных духом женщинах, которые, несмотря на свою женственность и ранимость, так часто остаются один на один со сложными проблемами и успешно их решают. Книга «Падут подле тебя тысячи» и про тех, и про других. Я бы сказала, что эта книга о настоящей женщине и настоящем мужчине, которым хватило смелости во время войны полагаться на Бога, отстаивать свои принципы и верить в скорую встречу друг с другом.

Марина Киселёва

Источник: proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.