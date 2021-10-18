Я искала Тебя в мире грязи и боли,

Как бесценный и чистый алмаз.

Сколько раз мою душу обиды кололи,

Убивали измены не раз.

Но Тебя я нашла на просторах Вселенной,

Когда мне повстречался Христос.

Ты прекрасна, Любовь, просто великолепна

В диадеме шипов вместо роз.

Ты прекрасна, Любовь, по пути на Голгофу

В багрянице под тяжким крестом.

Если Крест для Тебя люди сделали троном,

Возвели обнажённой на трон,

И, желая унизить Тебя, опозорить,

Грязной бранью наполнили рты,

Бумерангом их брань возвратится им вскоре,

Но осталась великою Ты!

Я искала любовь в мире грязи и боли,

Только вниз направляла свой взгляд,

Потому обижали меня и кололи,

Но Бог милостью к людям богат —

Он открылся душе на просторах Вселенной,

Объяснил, что Любовь — это Бог.

Потому-то Любовь так и великолепна,

Что Иисус показать её смог.

Ирина Лаврухина, г. Ливны, Орловская обл.

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2021 г.