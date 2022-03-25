Я никого не убиваю?

Наверняка всем известна одна из десяти Божьих заповедей: «Не убивай». И многие люди считают, что эту заповедь они уж точно не нарушают. Но действительно ли это так?

В Библии записаны слова Иисуса Христа: «Вы слышали, что праотцам вашим было сказано: “Не убивай!” Если же убьёт кто, должен ответить перед судом. А Я говорю вам: всякий, кто гневается на брата, подлежит суду. Кто скажет брату своему: “Глупец”, должен ответить перед Синедрионом, а кто безумцем [его] назовёт, того геенна ждёт огненная» (Евангелие от Матфея 5:21, 22)*.

Убийственная сила слов

Вы когда-нибудь испытывали горечь или обиду от высказанных в ваш адрес негативных слов? Переживали ли вы от едких фраз и горьких оскорблений? К сожалению, в нашем мире все люди подвергаются такому обращению, кто-то в большей степени, а кто-то в меньшей. Поэтому и душевные раны от этого у всех разные, а кого-то уже и нет в живых…

«Ненавижу тебя, убила бы!» — в очередной раз кричала женщина, обращаясь к своему сыну, который понуро сидел на стуле, обхватив руками голову. «Какой же ты безрукий, ничего тебе нельзя доверить! И зачем я вообще тебя родила?!» — продолжала своё нападение женщина, думая лишь о разбитом телефоне и о деньгах, которые она еле накопила, чтобы купить сыну подарок. В эти минуты женщина совершенно не думала о том, что происходило в сердце мальчика. Подросток же был полностью раздавлен, ему было невыносимо больно оттого, что самый дорогой и близкий человек пожелал ему смерти. «Как же мне жить дальше? Неужели она не понимает, что я неспециально его разбил? Она меня никогда не понимала, постоянно крики и претензии, а теперь и смерти желает! Зачем я вообще живу, если даже матери не нужен?!» — так в сердце парня вновь замаячила мысль о самоубийстве. Через несколько дней женщине сообщили, что её сына нашли с порезанными венами. Врачам не удалось спасти подростка. Мама была в отчаянии…

Что же привело мальчика к смерти? Неужели так подействовали отношения с матерью, её убийственные слова? А может быть он сам виноват? Просто не справился со своими внутренними проблемами? В Уголовном Кодексе РФ есть 110 статья: «Доведение до самоубийства». В ней очень чётко сказано, что угрозы и систематическое унижение могут довести человека до самоубийства и это карается законом. Вот так серьёзно не только Бог, но и государство относится к нашему социальному взаимодействию и его последствиям.

Взгляд убивает?

«Он убил меня одним своим взглядом!» Знакомое выражение? Да, мы очень хорошо считываем мысли человека даже по взгляду. Человек может нам не сказать ни слова, но ТАК посмотреть, что всю жизнь мы будем помнить этот взгляд. И наше сердце вновь и вновь будет сжиматься от этих воспоминаний… Убийственный взгляд часто бывает следствием холодной ярости или других сильных негативных эмоций. И человеку, который так смотрит, лучше не попадаться под горячую руку.

А мысль?

Сейчас медицина выявила неразрывную связь между здоровьем и эмоциональным состоянием человека. Теперь врачи часто говорят, что пациенту нужны положительные мысли, которые помогут исцелиться и восстановиться. Если же человек постоянно удручён и сосредоточен на плохом, то выздоровление может вообще не наступить. В Библии же Господь сказал об этом очень давно: «Радость на сердце — лучшее лекарство, а отчаяние иссушает тело» (Библия, книга Притчей 17:22). То есть своими негативными мыслями мы можем убить даже самих себя.

Думаю, у каждого из нас в жизни было время, когда наш близкий или не совсем близкий человек находился в дурном расположении духа по отношению к нам. Хотя при этом человек нам ничего не говорил и даже не смотрел на нас, мы внутренне ощущали, что он на нас злится, или обижается, или гневается. И это может приносить нам большой душевный дискомфорт и боль.

Убийство любви, репутации, стремлений

Психологи говорят, что своим отношением мы можем убить в человеке стремление к какой-то цели, важной для него. Мы можем убить его веру в себя. Мы можем убить его надежды и планы, сузив круг его стремлений до наших представлений, — особенно это касается родителей и их детей, друзей, коллег. Своим отношением мы можем разрушить (убить) семью человека, подорвать его доверие к спутнику жизни.

Шестая заповедь: «Не убивай»

Таким образом, вся наша жизнь, состоящая из мыслей, слов, движений, взглядов, отражает наш внутренний мир и сильно влияет на окружающих. Поэтому очень важно относиться бережно и вдумчиво к словам, тону голоса, взгляду и мыслям. Неслучайно Иисус Христос нам так глубоко раскрывает заповедь «Не убивай», подчеркивая важность даже наших мыслей.

Невозможно вернуть сказанное слово, брошенный взгляд, пренебрежительный тон. Они исходят от нас и никогда не возвращаются обратно. Чем будет наше отношение: лекарством или ядом, зависит только от нас. Но в любом случае, глядя с пониманием на собеседника и говоря ему добрые слова с терпением, всегда приятно видеть, что они ему помогли! Поэтому выбор за нами — вдохновлять человека или убивать.

Пусть каждый из нас проанализирует свою жизнь и попросит у Бога и людей, кого, возможно, мы ранили своим отношением, прощения. И дай Бог нам всем силы и любви от Него, чтобы в будущем не нарушать эту заповедь!

Алёна Маскина

* Библейские тексты приведены в современном переводе института перевода Библии при Заокской духовной академии.

Газета «Сокрытое Сокровище» март 2022 г.