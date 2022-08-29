Я свободен

Сегодня своей историей делится человек, прошедший, как говорят, огонь, воду и медные трубы, но спасённый по милости Господа. Алексей убеждён: «Никогда нельзя терять надежду».

Я вырос в семье, где отец пил. Постепенно я пошёл по этой же стезе: стал алкоголиком, наркоманом, токсикоманом, игроманом, то есть зависимым человеком. Пить и курить начал ещё в школе. Чего я искал? Любви. Мои родители были хорошими людьми, но они были заняты работой, воспитывали нас, как понимали, как тогда было принято. Папа пил и мучился от этого. Я видел эту неизбывную боль. Папиного отца (моего деда) репрессировали в 30-е годы и сослали как врага народа, бабушка воспитывала сына одна, и отец мой всю жизнь пытался свою тоску развеять алкоголем и сигаретами. Ушёл папа из жизни рано: от рака лёгких. Вот и у меня была своя пустота. Я тоже заполнял её, чем только мог: алкоголем, табаком, криминалом. Но душа не насыщалась.

Потом я ушёл в армию, попал в Афганистан (Кабул), в воздушно-десантные войска. Мы охраняли последнего президента Республики Афганистан Наджибуллу. Там можно было без проблем найти любой наркотик. Мы так успокаивали нервы, не понимая, к чему это приведёт в дальнейшей жизни.

Вернувшись домой, я обнаружил, что с одной войны попал на другую. Шёл 1993 год. Жил я тогда в Башкирии. Территория нашего города была поделена между организованными преступными группировками. Я был членом одной из них. Раздел территорий, взрывы, убийства… Там были замешаны большие деньги. А когда речь идёт о больших деньгах, человек зачастую перестаёт быть человеком. Постоянные пьяные драки… Удивляюсь, как Бог сохранял мне жизнь! Особенно, когда я получил тяжёлый ушиб мозга: была реанимация, состояние комы. Меня чудом спасли. Всё тело было разбито. Четыре операции. Инвалидность. Бог через это воспитывал. Я был очень непокорным, имел бунтарский дух.

Я продолжал пить, да как пить! Постепенно я деградировал. За несколько дней пропивал свою пенсию по инвалидности, потом начинался процесс поиска: что и где выпить. У нас это называлось «жертву искать» или «на хвост упасть». Зависимые люди — очень тонкие психологи: они используют все возможные методы, чтобы получить желаемое. В первую очередь, их жертвами становятся близкие люди, которые, сами того не желая, часто потворствуют употреблению и даже гибели своих родных от алкоголя и наркотиков. Не имея ни копейки, за день мы с приятелями умудрялись обойти город и вернуться домой пьяными.

В училище у меня был сокурсник, который стал служителем церкви, пастором. Мы однажды встретились с ним на улице. Я шёл с семьёй. Он пригласил нас в гости. Разговорились. Меня, просто как огромным магнитом, притянуло к Богу, я увидел Его ЛЮБОВЬ. Я стал читать христианские книги и никак не мог «насытиться». Стал делиться этой радостной вестью, ходить в церковь, принял крещение.

Но, даже будучи в церкви, я не мог порвать с алкоголем. Были срывы. Пытался совместить выпивку и веру, но Бог сказал: «Это несовместимо». Я понимал, что каждое мгновение жизни может быть последним. Тогда я боялся смерти, потому что не было мира с Богом, в моей жизни правил грех. Понимаешь, что не надо пить, но пьёшь. Как сказал апостол Павел: «Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю… А потому уже не я делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне грех» (Библия, Послание римлянам 7:15–20).

У кого-то освобождение происходит в одночасье, в моём случае это был путь нелёгкий и длительный. Я ходил к наркологам, психологам, искал освобождения, но что они могли сделать? Назначали таблетки, уколы, психологические упражнения, потом сами признавались в своём бессилии.

Мне могла помочь только Высшая сила. Причём, не просто какая-то абстрактная духовная сила, а именно Иисус Христос — Живой Спаситель. Позвольте пояснить. Когда я посещал встречи анонимных алкоголиков (программа «12 шагов»), во время одного чаепития я спросил у сидевшего рядом зависимого: «Как ты себе представляешь Бога?» Тот ответил: «Видишь, чайник стоит? Так и представляю». Может ли такой «бог» изменить жизнь? В итоге, я нашёл для себя нечто лучшее, чем программа «12 шагов». Это «Путь ко Христу» («Шаги ко Христу»). Нужна не просто «высшая сила», а Христос. Живой Христос. Я понял, что нужно отдать всего себя Ему, и устремился к живому Богу.

Христос сильнее сатаны, и Его благодати достаточно, чтобы победить власть князя тьмы. Не секрет, что деградация идёт очень быстро: дай мне сегодня выпить — через пару дней я буду на дне. Но Божья благодать сильна поднять даже со дна. Ведь даже от дна можно оттолкнуться! Я верил в это. Разные чувства посещали: были и отчаяние, и вопли, и слёзы. Я падал, но каждый раз вставал и смотрел наверх. Я не оставлял церковь, верующих людей, я просил помощи. Я говорил: «Господи, я согрешил, но я пришёл. Грязный, ободранный, вонючий, но пришёл к Тебе». И Небесный Отец встречал меня с распростёртыми объятиями, как и каждого из нас, Своих заблудших детей.

Я пил, но возвращался к Богу. Друзья говорили: «Неделю пьёт, неделю кается». Я слышал голос внутри: «Придёт время, Алексей, Я сделаю тебя свободным». И это освобождение наступило, наступило незаметно, я не могу назвать день и час. Но это произошло тогда, когда я стал вести здоровый образ жизни и строго соблюдать режим дня. Нужно вовремя встать, вовремя поесть, вовремя сделать зарядку, весь день заниматься чем-то полезным для ума и тела, чтобы не было времени на вредные мысли, вовремя лечь спать. Необходимо было прилагать усилия, чего не каждый хочет.

Любой алкоголик и наркоман может выздороветь, если пожелает. Нужны режим и здоровый образ жизни. Будет тяжело. Победа над собой не даётся легко. Но у нас есть Всемогущий Помощник. Без наших усилий Он ничего не будет делать для нас.

Не говорите: «У меня не получится». Правда в том, что одни мы не справимся. Но наш Главврач может нас освободить от зависимостей. В самые критические минуты Бог говорил мне: «Не теряй надежды!» Когда человек отвергает этот голос, приходят разочарование и отчаяние. Но я призываю вас не унывать, не опускать рук. Надежда есть. В общей сложности 25 лет я пил и курил, но Господь освободил меня. Выход всегда есть. Моя жизнь — тому пример.

Это рассказ о моём освобождении. Но для чего нужна свобода? Что с ней делать? Для чего я трезвый? Чтобы служить другим. Мы с женой делаем то, что можем, чтобы помочь и другим обрести освобождение не только от химических зависимостей, но и от нездорового мышления, извращённого аппетита.

Помните: Бог есть, Он хочет спасти каждого. Вы только придите к Нему, встаньте на колени и скажите: «Господи, прости: я грешник. А Ты святой. Да, я в «свинарнике». Но Ты называешь меня сыном. Спаси меня!»

Эту свободу не передать словами, её нужно испытать на личном опыте. Теперь я не боюсь смерти. Я понимаю, что на самом деле я был мёртв, а теперь жив, как сказано в притче о блудном сыне: «Ибо этот сын мой был мёртв и ожил, пропадал и нашёлся» (Евангелие от Луки 15:24). Грешащий боится умереть. А кто с Богом живёт, может смерти не бояться. С Ним жизнь обретает цель и смысл. Желаю всем испытать это благословенное состояние единения с Господом!

Алексей Лятинг

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.