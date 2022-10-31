Я теперь обязан жить

Мы уже садились в машину, когда Игорь Васильевич спросил: «Ничего не забыли?», явно намекая, что чего-то не хватает. Я оглянулась по сторонам: дети на месте, вещи на месте. И тут Игорь Васильевич с укоризненной улыбкой раскрыл свои добрые медвежьи (в самом лучшем смысле этого слова) объятия… Подумать только! А ведь мы чуть не потеряли этого человека!

Начало болезни

Рассказывает Ольга (жена):

Игорь служил в Афганистане. Когда он вернулся из армии, мы сразу поженились. У нас две прекрасных дочери и 7 внуков. Игорь никогда не болел, медкарточка у него пустая была до недавнего времени. Пару лет назад он стал быстро уставать, тяжело дышать. Гемоглобин упал до 74. И понеслось… По результатам обследований всё в норме, а слабость нарастает. В итоге мы попали к гематологу, сдали очень дорогие анализы, врач взяла пункцию костного мозга, и вот, через три месяца обследований поставили диагноз — миеломная болезнь. Рак костного мозга. Прогноз неутешительный. Меня душили слёзы, я плакала, когда муж не видел. А он был спокоен. Сказал: «Значит, так надо. Я такое видел на войне, что уже ничего не боюсь. У меня есть Бог, и я спокоен».

Реакция друзей

Рассказывает Ирина (дочь):

Когда о папиной беде узнали друзья, ему стали много звонить, общаться, пытаясь отвлечь от печальных мыслей. И это здорово. Иногда люди не знают, как вести себя с теми, кому поставлен неутешительный диагноз. Они рассуждают так: «Мы не были в такой ситуации, как мы можем поддержать человека?» И напрасно. Звонить нужно не для того, чтобы попрощаться, а чтобы просто поболтать, вспомнить какие-то случаи из жизни, сказать: «Держись, не кисни!» Это действительно помогает больному переключиться с проблемы на позитив. Недаром в Библии сказано: «Весёлое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит кости» (книга Притчей 17:22). Кстати, часто получалось так, что не папу утешали, а он сам успокаивал и ободрял позвонивших.

«Таблеточка»

Машенька (внучка Игоря — прим. ред.) была совсем ещё маленькая, когда мы узнали о папином диагнозе. Мне порой хотелось пощадить папу, оставить в покое, но мама говорила: «Приезжайте! Обязательно приезжайте: папе нужен позитив». Машу мы называли «таблеточкой» или «витаминкой». Действительно, глядя на неё, держа её в руках, папа преображался: расцветал на глазах. Кроме Машули, у него ещё шесть «таблеточек» разного возраста, и все они окружали любимого деда заботой и вниманием.

Помогая тем, кому тяжелее

Рассказывает Ольга (жена):

Игорю назначили химиотерапию, переносил он её нормально, пел песни в палате. Он заботился о других — тех, кому хуже. Там был лежачий мужчина, Игорь ухаживал за ним, помогал медперсоналу его обслуживать. Этот мужчина потом старался записываться на курс лечения вместе с Игорем. Муж всем рассказывал о Боге, о Его любви. Медсёстры просили его помолиться о проблемах в их семьях. Вопросом «За что?» Игорь воздух не сотрясал, он был спокоен, принимал происходящее со смирением.

Напугал

Рак совпал по времени с появлением другой напасти — коронавируса. Находясь в больнице на химиотерапии, Игорь подцепил эту заразу. Его перевели в коронавирусное отделение. Игорь был очень плох: он весь горел — была очень высокая температура, которая упорно не хотела уходить. С каждым днём состояние ухудшалось. КТ показала большое поражение лёгких.

«Не жилец»

Рассказывает Александра (друг семьи):

У меня в красной зоне работает сестра. Я очень просила её пообщаться с врачами, обратить на Игоря Васильевича особое внимание. Когда она, поговорив с медперсоналом, мне позвонила, то посоветовала настраиваться на худшее: учитывая состояние больного и все его сопутствующие диагнозы, он не выкарабкается — не такие умирали. «Посмотрим», — ответила я тогда. Я знала, что за нашего любимого Игоря Васильевича молятся сотни людей.

Покой

Рассказывает Ирина (дочь):

Время, когда папа боролся с болезнью, было большим испытанием для нас. К нему никого не пускали. Он там, а ты ничего не знаешь, ничем не можешь помочь. Именно в это время я почувствовала, что такое настоящий покой: «Только в Боге успокаивается душа моя: от Него спасение моё» (Библия, книга Псалтирь 61:2). «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печётся о вас» (Библия, 1 послание Петра 5:7). Всё, что я могла сделать в тот момент, это доверить происходящее в милостивые Божьи руки. Я так и поступила, и чудесный мир наполнил моё сердце. «Придите ко Мне все труждающиеся и обременённые, и Я успокою вас; …и найдёте покой душам вашим» (Евангелие от Матфея 11:28, 29).

Молитвенная поддержка

Рассказывает Ольга (жена):

Церкви в то время из-за пандемии были закрыты, и мы организовали молитвенную группу в интернете. Столько было любви, поддержки от братьев и сестёр по вере! Все они молились об Игоре. Я каждый день писала в группу новости о состоянии мужа. Это была настоящая битва, как на поле боя! Когда было совсем плохо, мы молились ещё горячее. И Бог дал победу! Игорь пошёл на поправку. Вопреки всем прогнозам. Как мы радовались в тот день, когда он, превозмогая слабость, смог, наконец, побриться! Его выписали с 75% поражением лёгких, было длительное восстановление.

Не бойтесь поделиться своей болью

Рассказывает Ирина (дочь):

Многие стесняются отяготить кого-то своей проблемой, попросить помолиться, но так важно знать, что ты не один в борьбе, что другие переживают за тебя. Тогда и победа будет общая, многие люди разделят твою радость. В Библии сказано: «Молитесь друг за друга, чтобы исцелиться: много может усиленная молитва праведного» (Послание Иакова 5:16). Это так чудесно иметь друзей, которые не просто развеселят и посочувствуют, но и помолятся о тебе. Слава Богу, у папы таких друзей много!

Дома

Рассказывает Ольга (жена):

Дома и стены лечат. А ещё у нас большой огород. Утром Игорь, как на работу, идёт туда за крапивой, снытью и одуванчиком, делает микс и пьёт. Потом наступает время листьев свёк-лы, моркови; потом ягоды поспевают; осенью наступает пора соков из яблок, свёклы, моркови. Зимой в ход идут проростки маша, пшеницы… И так по кругу. Со времени постановки диагноза прошло два года. Сейчас состояние стабильное, ремиссия, силы прибывают. Я Игорю всегда говорю: «Что-то сложное и опасное один не делай: я приду и помогу!» А он отвечает: «Я не один, я с Богом».

Долгожданная встреча

Когда после долгой разлуки и продолжительного карантина мы, наконец, пришли в церковь, было столько радости и столько счастья, столько добрых слов и объятий! Игорь сказал в тот день: «Я теперь обязан жить!»

Записала Александра Третьякова

Газета «Сокрытое Сокровище» октябрь 2022 г.