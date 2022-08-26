Яблоки в тесте

Для многих африканцев яблоки — заморский продукт, предел желаний. Они не верят своим глазам, когда приезжают в наши широты и видят яблоню, усыпанную чудо-фруктами. А мы так привыкли к этим местным плодам, что не всегда ценим их. А напрасно. Сегодня готовим яблоки.

Ингредиенты:

яблоки

виноградный сахар для посыпки (используется как заменитель сахарной пудры)

любое пресное тесто

немного мёда

Тесто можно приготовить, например, такое:

160 г растительного масла

1 ч. л. соли

5 ст. л. холодной воды

350 г муки

В миску просейте муку, добавьте соль, перемешайте. Влейте масло и перемешайте ложкой, пока мука не впитает масло. Постепенно добавляйте воду, перемешивая. Тесто должно стать мягким, без трещин. Оставить тесто в пакете на 20 – 30 минут. Затем раскатать тонким пластом, разрезать на полоски шириной около 1 см.

Из яблок удалить сердцевину и порезать их колечками. Каждое колечко обмотать полосками теста, как на фото. Смазать мёдом, разведённым водой. Выложить кольца на противень, застеленный антипригарным ковриком. Выпекать при температуре 170°С 20 минут. Достать готовые яблоки из духовки и через ситечко посыпать виноградным сахаром. Приятного аппетита!

По рецепту Ольги Прибытковой

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.