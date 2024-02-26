Идеальный напиток

Чтобы мы могли вырастить зерно и получить из него муку всего лишь для буханки хлеба, необходимо 900 л воды. Чтобы получить 1 кг говядины, нужно 5000 л воды. Для сборки одного автомобиля потребуется 282000 л. А сколько воды нужно человеку?

Здоровый человек может прожить без воды от трёх до пяти дней. Хотя известны редкие случаи, когда удавалось продержаться от восьми до десяти суток. Известно, что организм взрослого человека приблизительно на 65% состоит из воды. Различные ткани организма содержат разное количество воды. Самая богатая водой ткань — стекловидное тело глаза, содержащее 99% воды, самая бедная — эмаль зуба, в ней воды всего лишь 0,2%. В крови её — 93%, в веществе мозга — 85%. Кости, хотя и кажутся плотными, на 50% состоят из воды.

Вода обладает уникальными растворяющими свойствами. Возьмите стакан, почти доверху наполненный водой, и постепенно всыпьте в него 100 г сахара. Вода не выльется из стакана. Благодаря особой растворяющей способности уровень жидкости почти не изменится. Это свойство воды позволяет осуществлять сложный обмен веществ в нашем организме и переносить их в растворённом состоянии к различным органам и тканям.

Для поддержания хорошего здоровья требуется определённый водный баланс, который достигается достаточным употреблением и выведением воды. Как только мы сделали глоток жидкости, она попадает в желудок, потом поступает в кровь, но большая её часть всасывается в кишечнике. С током крови вода (или уже плазма) разносится по всему организму по огромной системе сосудов, протяжённость которой составляет около 100 тыс. км.

Конечный отдел сосудистой системы — капилляры, имеющие в своих стенках мелкие поры. Через них вода поступает в межклеточную жидкость, а затем и в клетку. Омывая и очищая клетки, она снова возвращается в межклеточную жидкость, а затем попадает в кровь. Далее кровь проходит специальную очистку в печени и почках. В результате организм выводит отработанную воду через кишечник и мочевыводящие пути. Часть жидкости остаётся в тканях и выделяется в виде желудочного сока, слюны, слёзной жидкости, специальной смазки для суставов, пота и др.

Для поддержки нормального водного баланса нам требуется 2 – 2,5 л воды в сутки. Часть жидкости мы получаем с пищей, но нам нужно обязательно выпить 1,5 – 2 л чистой воды в день. Лучше это делать за 30 минут до еды и через 2 часа после, тогда не будет нарушаться нормальный процесс пищеварения.

Иногда потребности в воде у человека могут возрастать: при интенсивной физической и умственной деятельности, жаркой погоде, у кормящей грудью женщины, у больного с лихорадкой. В этих и других ситуациях за день нужно выпивать гораздо больше чистой воды — 3 – 5 л.

Не всегда недостаток воды проявляется жаждой. При небольшой, но постоянной потере воды организм подаёт другие сигналы. Это может быть изменение настроения без видимых причин, головная боль, чувство усталости, ухудшение концентрации внимания, задержка стула. При более продолжительной нехватке воды могут появиться боли в спине, мышцах, кишечнике и суставах. Часто возникает изжога. В этом случае организм очищается недостаточно, токсичные продукты обмена веществ выводятся неэффективно. Кроме того, сгущается кровь, ухудшается её циркуляция, повышается риск сердечного приступа. Часто этих проблем можно избежать, если просто вовремя выпить достаточное количество воды.

Не ждите, когда вам захочется пить. Чувство жажды — это уже сигнал SOS, посылаемый организмом. Если вы пьёте достаточно, моча должна быть светлой, без резкого запаха. Не доводите себя до обезвоживания. Приучайтесь регулярно пить чистую воду. Не заменяйте её соками или компотами. Вы ведь не умываетесь ими. Дайте и своему организму достойный источник для самоочищения. Начните утро с 1 – 2 стаканов воды комфортной температуры. Если вы не привыкли пить столько воды, увеличивайте количество выпитой воды постепенно, день за днём. Организм будет вам благодарен. Лишние соли, яды и прочие нежелательные агенты будут выводиться из организма, кожа посвежеет, разум просветлеет. Простая вода! А сколько пользы!

По материалам книги Алексея Хацинского

«Секреты здоровья и долголетия»