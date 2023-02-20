Иди на дальнее озеро

И почему в тот день Лидия изменила своему обычаю купаться на ближнем озере?

Было 12 июня. День выдался жарким и солнечным. У меня появилось естественное желание пойти искупаться. Но, к своему удивлению, я отправилась не на маленькое озеро, которое находится совсем рядом с садовым домиком и куда я всегда хожу купаться. Появилось побуждение идти на дальнее большое озеро. Почему? Ведь у меня при падении была повреждена нога, и плаваю я лучше, чем хожу. Но Господь лучше знал, куда мне идти. Когда я шла к озеру, то по дороге читала сама себе стих-молитву, который когда-то выучила:

Я просыпаюсь утром рано

И руки к Богу возношу,

Я не прошу небесной манны.

Спасибо, Боже: я дышу.

Благодарю за солнца лучик

И за прохладу ранних рос,

С Тобою не страшны мне тучи…

Ответь на первый мой вопрос:

Что делать мне сегодня, Боже?

Куда прикажешь мне идти?

С Тобою не страшны мне бури,

Какие встречу на пути.

Ты дал мне день и дашь мне пищу,

И дашь глоток воды живой.

Я никогда не буду нищей,

Ведь Ты со мной, а я с Тобой!

И тут же я сказала Господу: «Прости меня, Боже: я так мало служу Тебе. Я плохо вижу, плохо слышу, ноги плохо ходят. Но ведь я ещё живая, значит, что-то ещё могу». Вот такой разговор я вела с Богом, идя на озеро.

Добравшись до места, вдоволь поплавав (а плаваю я уверенно с детства: родилась на Волге) и уже собираясь на берег, я увидела входящего в воду седовласого мужчину. Я тогда подумала: «Почему он голову не покрыл? Ведь солнце сильно палит». Мужчина немного проплыл и ушёл под воду вертикально. Меня это насторожило. Я стала звать на помощь. Сама я из воды не выходила, чтобы не потерять место, где мужчина пропал из виду. Я долго и упорно убеждала стоящих на берегу людей, что человек утонул, но его ещё можно спасти. А сама всё время молилась и одновременно кричала, зовя на помощь. Всё-таки трое мужчин откликнулись на мой зов и один за другим ныряли, но не увидели и не нашли пропавшего. Тогда я перестала кричать, а только со слезами обращалась к Богу, говоря: «Ведь зачем-то Ты, Боже, послал меня на это озеро! И Ты, и я знаем, что человек ещё жив и его надо спасать. Ты Спаситель — спасай!»

Люди меня не слышат, только крутят пальцем у виска, говорят, что мужчина нырнул и где-то плавает, а я этого не заметила, что сейчас он приплывёт и мы все вместе посмеёмся. Но я-то твёрдо знала, что он на дне, так как пузырьки воздуха от его дыхания шли вертикально, а потом прекратились. Я могла ошибиться только в том случае, если бы отвела взгляд хоть на секунду. Но всё происходило у меня на глазах.

И Господь послал человека, который поверил мне. Он попросил показать место, где нырнул мужчина, погрузился под воду и появился, вытащив утонувшего за руку. Окружающие быстро подхватили мужчину и доставили на берег.

Люди сперва подумали, что человека уже не спасти (он пробыл под водой 5 – 6 минут и посинел), но рук не опустили. Быстро вызвали «скорую» и стали оказывать первую помощь. Мужчину положили на пологий берег головой вниз, и после нескольких надавливаний на грудную клетку у пострадавшего стала выходить вода. Потом смогли нащупать пульс. Постепенно появилось и дыхание с хрипом.

«Скорая» приехала быстро, но из-за песчаной дороги добраться до берега было сложно. Отдыхающие ввосьмером донесли мужчину на носилках до машины. Как выяснилось позднее, он получил солнечный удар, и у него нарушилось мозговое кровообращение. Из-за этого он стал тонуть, хотя хорошо умел плавать (бывший подводник).

Всё закончилось благополучно. Об этом случае даже написали в местной газете. Но в ней забыли упомянуть главного героя — Спасителя Иисуса Христа. Остальные были исполнителями Его воли. Так я и сказала 76-летнему спасённому, когда он после выписки из больницы нашёл меня и пришёл с выражением благодарности. «Благодарить надо не меня, а Бога: это Он Жизнедатель, — сказала я. — Это Он так сильно любит вас, что решил продлить дни жизни вашей. И вам надо подумать, для чего Он это сделал».

Теперь я дружу с этой семьёй, и, чтоб они не обиделись на меня за отказ от материальной благодарности, я приняла приглашение прийти к ним на чай. Теперь мы часто встречаемся и говорим о любви Божьей и о том, как важно быть исполнителями Его воли. Например, пойти, вопреки обычаю, на дальнее озеро…

Лидия

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2023 г.