Необъяснимые мысли иногда приходят в голову, но если они от Бога, то лучше не игнорировать их. Послушных ожидает чудо.

Однажды, когда мы с женой были дома, я подошёл к окну и услышал внутренний голос: «Иди, встречай Лиду с автобуса». Когда-то я занимался в библиотеке с детьми, учил их Слову Божьему. Среди них была и Лида.

Я подошёл к жене и сказал ей о своём побуждении встретить Лиду, жена ответила: «Как хочешь». Я понял, что ей будет неприятно, если я пойду встречать молоденькую девушку, и решил никуда не ходить. Как только я принял это решение, на душе сразу стало тяжело. Тогда я, взяв с собой маленького сына, чтобы люди не подумали лишнего, всё же пошёл встречать Лиду.

Опоздал на 15 минут и решил-было, что автобус уже уехал и люди разошлись, но что-то мне подсказывало ещё немного подождать, и я остался на остановке. 15 минут спустя пришёл автобус, и начали выходить люди. Выходит Лида и, увидев нас, спрашивает: «А вы почему здесь?» Я ответил, что Бог послал меня встретить её. Она обрадовалась и забрала свои вещи у двух парней, сказав при этом: «Меня встречают». По дороге девушка с удивлением спрашивала, как это Бог послал меня, а потом рассказала о произошедшем в автобусе.

Когда она заняла место в автобусе, к ней подсели двое парней и сказали: «Ты пойдёшь с нами». Эти парни были наркоманами, Лида боялась их, но не могла найти причину отказать. А позже приняла решение: когда автобус остановится, она схватит свои вещи и выбежит из автобуса. Как раз в этот момент один из парней взял её вещи и переставил их к себе. Тогда Лида подумала, что это конец. У неё заболела голова, и она попросила Бога спасти её. Думаю, что в этот момент Бог и сказал мне встречать её с автобуса.

Я спросил девушку: «А почему ты едешь сейчас, а не завтра, когда нужно на учёбу?» Она ответила, что забрала ключи, оставив соседок по общежитию без возможности попасть в комнату, а комендант будет её ругать за это. Комендант была строгой женщиной, и Лида боялась, чтобы её не выгнали из общежития. Переживала, что и так опоздала, что девушки ждут её весь день, не попав в комнату. Я сказал: «Ты только что стала свидетелем чуда, а сейчас увидишь второе». Я помолился, чтобы Господь усмотрел вопрос с комендантом.

Подойдя к общежитию, мы увидели Лидиных подруг. Они подошли, обняли её, и она с осторожностью спросила: «Как там?» Они ответили: «Всё хорошо». Чудным образом мы открыли дверь, так и не встретившись с комендантом. Лида подняла руки и сказала: «Слава Богу!» Сейчас она верующий человек.

Владислав Януш

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2022 г.