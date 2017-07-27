Друзья, читайте классику. Ну, может, не всю, но хотя бы выборочно. Достоевского — так уж точно. «Преступление и наказание» — роман про жизнь, про метания, страдание, прощение и преобразование в Боге… Столько типажей, столько правды и современности в написанной много лет назад книге!

А «Идиот» Достоевского? Тут разговор особенный. Тут нужно не просто знать, о чём этот роман, а сидеть и читать, вникая. Или хотя бы смотреть. Эта работа многими считается самой глубокой и таинственной в творчестве писателя. И затрагивает очень духовные темы.

В каждом романе Достоевского есть герой, олицетворяющий образ Христа. В этом романе таким персонажем является князь Мышкин. Казалось бы, с чего это? Странноватый человек, нескладный, неладный, да ещё и с проблемами. В обществе, в которое он попадает, люди совсем другие: они красивые и умные, они не задают неуместных вопросов и не разбивают фамильные вазы в гостях, знают как вести себя в светском окружении. А положительный вдруг именно Мышкин. Мышкин, которого не воспринимают всерьёз, называют идиотом, над которым посмеиваются уважаемые люди. Он из тех, кого жалеют и считают несчастным. Но в романе «Идиот» у Достоевского именно князь Мышкин представляет Христа.

Мышкин — герой совершенно особенный. Это человек, который не принадлежит этому миру. Он живёт по другим законам, и те правила, которым негласно и гласно следуют в этом обществе, для него непонятны и вызывают вопросы. Благодаря своей доброте, простоте и честности, он очень выделяется среди всех, кто его окружает. Он не вникает, как принято и как нужно, он живёт, говорит и делает так, как подсказывают ему внутренние моральные законы.

Его участь в романе «Идиот» Достоевского — это участь человека, который в хорошем смысле «не от мира сего». Он не приживается в этом обществе, прослывает сумасшедшим, несчастным человеком, хотя на деле является просто «не таким», с добрым нравом и чистыми намерениям. Он уезжает в Европу, где живёт в пансионе. Самый чистый человек из всех в романе считается сумасшедшим, достойным лишь сожаления и вздохов, в то время как другие продолжают жить далеко не всегда праведной жизнью. Возникает много вопросов. Князь Мышкин. Кто он — победитель или побеждённый? Сумасшедший или праведник? Здесь о многом можно подумать. И вспомнить Христа, характер Которого отчасти отражал этот герой, ведь Ему тоже не было места на этой земле.

Читайте классику, друзья. Особенно ту, которая заставляет думать о Боге.

Марина Киселёва, proekt7d.ru

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2017 г.