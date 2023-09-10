Искусственный интеллект в роли проповедника

9 июня 2023 года сотни немецких лютеран посетили церковную службу в соборе Святого Павла в Фюрте близ Нюрнберга, Бавария (Германия), которая почти полностью была сгенерирована искусственным интеллектом.

Служба была создана ChatGPT и Йонасом Зиммерляйном, теологом и философом из Венского университета.

Чат-бот ChatGPT, олицетворяемый аватаром бородатого чернокожего мужчины, на огромном экране над алтарём начал проповедовать перед более чем 300 людьми. «Дорогие друзья, для меня большая честь стоять здесь и проповедовать вам в качестве первого искусственного интеллекта на съезде протестантов в Германии в этом году», — сказал аватар монотонным голосом с невыразительным лицом.

«Я спросил искусственный интеллект: “Мы на церковном конгрессе, вы проповедник… как будет выглядеть церковная служба?”» — сказал Зиммерляйн. Он также попросил включить псалмы, молитвы и благословение в конце богослужения.

«В итоге мы получили довольно солидную церковную службу», — сказал Зиммерляйн, выглядя почти удивлённым успехом своего эксперимента, в ходе которого верующие в церкви внимательно слушали, как искусственный интеллект проповедовал о том, чтобы оставить прошлое позади, сосредоточиться на проблемах настоящего, преодолеть страх смерти и никогда не терять веру в Иисуса Христа.

Всю службу «вели» четыре разных аватара на экране — две девушки и двое юношей.

Одни прихожане с энтузиазмом снимали происходящее на мобильные телефоны, другие относились к эксперименту более критично.

Хайдероуз Шмидт, 54-летняя женщина, работающая в сфере IТ, сказала, что она была взволнована и ей было любопытно, когда служба запустилась, но с течением времени находила её всё более отталкивающей. «Не было ни сердца, ни души, — сказала она. — Аватары вообще не проявляли эмоций… и говорили так быстро и монотонно, что мне было очень трудно сосредоточиться».

Марк Янсен, 31-летний лютеранский пастор, привёл группу подростков из своей общины в собор Святого Павла: «На самом деле я представлял себе, что будет хуже. Но я был приятно удивлён, насколько хорошо это сработало».

Зиммерляйн сказал, что он не намерен заменять религиозных лидеров искусственным интеллектом. Скорее, он рассматривает использование ИИ как способ помочь им в их повседневной работе в собраниях. По его словам, некоторые пасторы ищут вдохновения в литературе, так почему бы также не обратиться к ИИ за идеями относительно предстоящей проповеди. Другие хотели бы иметь больше времени для индивидуального духовного сопровождения своих прихожан, так почему бы не ускорить процесс написания проповеди с помощью чат-бота, чтобы уделить время другим важным обязанностям.

«Искусственный интеллект будет всё больше и больше завладевать нашей жизнью во всех её аспектах», — сказал Зиммерляйн.

Однако экспериментальная церковная служба также показала и слабости искусственного интеллекта. Не было реального взаимодействия между верующими и чат-ботом, который не мог реагировать на смех или любую другую реакцию прихожан, как это сделал бы пастор-человек.

«Пастор находится в общине, живёт с людьми…, — сказал Зиммерляйн. — Искусственный интеллект не может этого сделать. Он не знает собрания».

По материалам Седмица.ру

Газета «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2023 г.