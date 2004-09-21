На пути в Иерусалим «Иисус вошел в Иерихон и проходил через него». Через Иерихон проходили многие караваны, направляющиеся на праздник. Их появление всегда означало начало праздника, но на этот раз народ интересовало нечто гораздо более важное. Стало известно, что в толпе идет Галилейский Учитель, Который недавно возвратил к жизни Лазаря. И хотя ходили слухи о заговорах священников против Него, народ стремился высказать Ему свое почтение.

Иерихон находился на пересечении оживленных дорог, поэтому здесь можно было встретить и римских чиновников, и воинов, и пришельцев из самых разных стран света, а необходимость собирать пошлину сделала город пристанищем многих мытарей.

Начальник мытарей Закхей был иудеем, но соотечественники ненавидели его. Высокого положения и богатства он достиг, исполняя службу, к которой евреи питали отвращение и которая была синонимом нечистоплотности и вымогательства. Но этот богатый чиновник отнюдь не был таким закоренелым грешником, как это казалось. Внешняя приверженность мирским благам и гордыня скрывали сердце, восприимчивое к Божественному влиянию. Закхей слышал об Иисусе. Весть о Человеке, Который был добр и обходителен с отверженными распространялась далеко вокруг. В этом начальнике мытарей пробудилось стремление к лучшей жизни. Он чувствовал себя грешником перед Богом, но то, что он слышал об Иисусе, пробудило в нем надежду. Когда по Иерихону пронеслась весть о приближении Иисуса, Закхей решил увидеться с Ним. Начальник мытарей жаждал взглянуть на Того, Чьи слова вселили в его сердце надежду.

Улицы были заполнены народом, а Закхей был мал ростом и не мог ничего разглядеть в толпе людей. Тогда он забежал вперед к смоковнице, ветки которой свисали над улицей. И вот уже богатый сборщик податей забрался на смоковницу и оттуда разглядывал проходящих внизу. Невысказанное желание Закхея увидеть Иисуса было услышано сердцем Спасителя. Неожиданно прямо под смоковницей Он останавливается и пристально смотрит вверх, словно читая душу начальника мытарей. Не веря своим ушам, человек на смоковнице слышит: «Закхей! сойди скорее, ибо сегодня надобно Мне быть у тебя в доме». Толпа расступается, и Закхей ведет великого Гостя к своему дому, а раввины презрительно ворчат: «Он зашел к грешному человеку».

Закхей был потрясен и удивлен. Любовь и чувство преданности новому Наставнику побуждают его перед всеми покаяться и исповедать грех. «Закхей… став, сказал Господу: «Господи! Половину имения моего я отдам нищим, и если кого чем обидел, воздам вчетверо».

Иисус сказал ему: «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он сын Авраама».

Когда-то ученики Христа удивлялись Его словам: «Как трудно надеющимся на богатство войти в Царство Божие» (Марка 10:24,26). И вот, они убедились, что сказанное Христом: «Невозможное человекам возможно Богу» (Луки:18:27) – справедливо. Они увидели, как по благодати Божьей богатый может войти в Его Царство. Как только Закхей поддался влиянию Святого Духа, он отверг все, что было бесчестным.

Христиане, занимающиеся предпринимательством, должны вести себя в этом мире так, как вел бы Себя на их месте наш Господь. Подобно Закхею, каждый обращенный человек засвидетельствует воцарение Христа в своем сердце тем, что оставит все недобрые дела, которые он совершал.

Если мы причинили кому-либо ущерб нечестной сделкой, если мы хитрили в торговле, если мы смошенничали, хотя формально и не нарушив закон, мы должны исповедать свой грех и возместить убыток, насколько это в наших силах.

Спаситель сказал Закхею: «Ныне пришло спасение дому сему». Благословение получил не только Закхей, но и все его домашние.

Спасение приходит к человеку именно тогда, когда Христа принимают как личного Спасителя. Закхей принял Иисуса не только как временного гостя в своем доме, но как Того, Кто будет жить в храме Его сердца. Книжники и фарисеи обвиняли его в грехах. Они роптали по поводу того, что Христос пришел к нему в дом. Но Господь признал в нем сына Авраама, потому что «верующие суть сыны Авраама» (Галатам 3:7).

(Евангелие от Луки, 19:1-10)

Подготовила И. Беднякова

Ретро статья газеты «Сокрытое Сокровище» сентябрь 2004 г.