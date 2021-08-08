Учёный из Австралии: нет никаких сомнений, что Иисус существовал

Историк Джон Диксон сказал, что «светская историческая наука не сомневается в том, жил ли Иисус из Назарета».

«Возьмите Оксфордский классический словарь на 1600 страниц, — сказал Диксон. — Откройте раздел о христианстве, там вы прочитаете несколько абзацев, которые описывают то, что мы знаем об историческом Иисусе. Нет никаких сомнений в том, что эта фигура действительно жила. То же самое с Кембриджским словарём, в 10 томе есть раздел о рождении христианства, и там несколько страниц об историческом Иисусе».

Диксон рассказал о публичном вызове, который он бросил в Твиттере в 2014 году. Если бы кто-то смог назвать одного профессора классической древней истории или Нового Завета из светского университета, который считает, что Иисус никогда не жил, он съел бы страницу из своей Библии.

«После того, как я опубликовал твит, мой аккаунт взорвался. Люди бросали мне имена профессоров, — вспоминал Диксон, добавив, что ни один из названных профессоров на самом деле не специализировался в трёх упомянутых областях. — Я говорил о людях, которые на самом деле получили то, что мы называем в британской и австралийской традиции “должность штатного профессора”. На самом деле таких специалистов тысячи, но пока не нашли ни одного, кто считал бы Иисуса выдумкой».

Источник новостей: invictory.org

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2021 г.