Иисус укрощает бурю

Евангелие от Марка, 4 глава

35 Вечером того дня сказал им: переправимся на ту сторону.

36 И они, отпустив народ, взяли Его с собою, как Он был в лодке; с Ним были и другие лодки.

37 И поднялась великая буря; волны били в лодку, так что она уже наполнялась [водою].

38 А Он спал на корме на возглавии. Его будят и говорят Ему: Учитель! неужели Тебе нужды нет, что мы погибаем?

39 И, встав, Он запретил ветру и сказал морю: умолкни, перестань. И ветер утих, и сделалась великая тишина.

40 И сказал им: что вы так боязливы? как у вас нет веры?

41 И убоялись страхом великим и говорили между собою: кто же Сей, что и ветер и море повинуются Ему?

Библия, каноническое издание, Синодальный перевод

Газета «Сокрытое Сокровище» август 2022 г.