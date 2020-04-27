Иисус — это Сын Божий. Однажды Он родился на нашей земле крохотным малышом. Иисус был добрым и хорошим мальчиком. Все любили Его. Когда Он вырос, то стал путешествовать из города в город и рассказывать людям, как Бог любит их. Иисус исцелял больных, кормил голодных и даже возвращал к жизни тех, кто уже умер. Многие любили Иисуса, много людей следовало за Ним. Но были и такие, кто завидовал Ему. Они решили убить Иисуса. Конечно, если Иисус мог творить чудеса, Ему ничего не стоило стать невидимым или наказать тех, кто хотел обидеть Его. Но Иисус не сделал этого. Он позволил злым людям убить Его, прибив к деревянному кресту. Но Иисус заранее предупредил Своих друзей, что на третий день Он снова оживёт, то есть воскреснет.

Иисуса распяли и похоронили в пятницу. В субботу Его тело находилось в гробнице, которую охраняла стража. Но рано утром в воскресенье могущественный ангел спустился с неба и без труда отодвинул огромный камень от входа в пещеру. Охранники так испугались, что упали, как мёртвые. Иисус воскрес и вышел из могилы живым. В течение сорока дней Он приходил к разным людям, а потом вернулся на небеса, чтобы приготовить там место для Своих друзей. Иисус обещал прийти на землю снова, чтобы взять любящих Его в чудесный край, где не будет горя, болезней и смерти.

Когда мы говорим «Христос воскрес!», мы соглашаемся с тем, что Иисус жив, Он любит нас. Мы соглашаемся с тем, что Бог сильнее смерти. Мы выражаем надежду на то, что настанет день, когда смерти больше не будет. Мы хотим жить так, чтобы Иисус мог назвать нас Своими друзьями и взять в чудесную страну, приготовленную для тех, кто любит Его.

Ты хочешь быть другом Иисуса? Тогда помолись:

Иисус, спасибо Тебе, что Ты умер за все мои плохие поступки. Я верю, что Ты воскрес, что Ты живой и слышишь мою молитву. Прости меня за плохие дела и научи быть добрым и хорошим, как Ты. Я хочу быть Твоим другом и всегда рассказывать Тебе обо всём. Я хочу, чтобы Ты сделал моё сердечко нежным и любящим. А ещё я хочу всегда жить в Твоём чудесном Царстве, где не будет зла. Аминь.

Александра Третьякова

***

«Иисус воскрес! Иисус воскрес!» —

Нам эта весть дана с небес.

«Иисус воскрес!» — звенит капель,

И чудным стал весенний день.

«Иисус воскрес!» — поёт ручей,

И сотни солнечных лучей

Сияют бликами в воде,

Сияют радостью везде.

«Христос воскрес!» — я говорю,

И всем улыбку я дарю.

«Иисус воскрес!» — сияет высь,

И мысли к небу вознеслись.

Иисус воскрес! Надежда есть!

О, как прекрасна эта весть!

Галина Борисюк

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Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2020 г.