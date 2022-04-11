Иисус воскрешает юношу из Наина

«Ну надо же! Ведь он так молод…

Три дня назад мне руку жал,

А ныне вот смертельный холод

Его безжалостно сковал!

О, как же смерть всегда ужасна!

Смириться невозможно с ней!

Глупцу ведь даже, друг мой, ясно:

Ждёт участь эта всех людей!» —

Такие с болью разговоры

Друзья усопшего вели…

«Его от всех нас скроют скоро,

Дни жизни его вмиг прошли…»

На мать, упавшую в рыданьях,

Никто без слёз смотреть не мог;

Иисус же, полный состраданья,

Молиться стал: «Всевышний Бог!

Отец! Святой и Милосердный!

Хочу, чтоб он от сна восстал!»

И юноша (смертельно бледный)

В лице румянцем запылал!

Открыл глаза! С вопросом глянул:

«Куда меня сейчас несут?

Зачем под руки маму тянут?

И что это за люди тут?»

Когда же всем вдруг стало ясно,

Что юноша теперь живой,

Кричать все стали громогласно:

«Средь нас опять наш Бог Святой!»

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.