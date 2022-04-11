Иисус воскрешает юношу из Наина

«Ну надо же! Ведь он так молод…
Три дня назад мне руку жал,
А ныне вот смертельный холод
Его безжалостно сковал!
О, как же смерть всегда ужасна!
Смириться невозможно с ней!
Глупцу ведь даже, друг мой, ясно:
Ждёт участь эта всех людей!» —
Такие с болью разговоры
Друзья усопшего вели…
«Его от всех нас скроют скоро,
Дни жизни его вмиг прошли…»
На мать, упавшую в рыданьях,
Никто без слёз смотреть не мог;
Иисус же, полный состраданья,
Молиться стал: «Всевышний Бог!
Отец! Святой и Милосердный!
Хочу, чтоб он от сна восстал!»
И юноша (смертельно бледный)
В лице румянцем запылал!
Открыл глаза! С вопросом глянул:
«Куда меня сейчас несут?
Зачем под руки маму тянут?
И что это за люди тут?»
Когда же всем вдруг стало ясно,
Что юноша теперь живой,
Кричать все стали громогласно:
«Средь нас опять наш Бог Святой!»
Игорь Плохатнюк
Газета «Сокрытое Сокровище» апрель 2022 г.