Иисус воскресит мёртвых!

Когда б, мой друг, меня спросили:

«Спаситель мёртвых оживит?»,

Ответ мой: Да! Вернувшись в силе,

Он узы смерти сокрушит!

Воззвав к Своим, во прахе спящим,

Он скажет: «Встаньте из могил!

Живите снова в настоящем!

Вас Бог к БЕССМЕРТЬЮ возродил!»

И этот дар всего дороже

Из всех даров, что знаем мы!

Проснувшись, люди скажут: «Боже!

Мы больше не во власти тьмы!

Мы были там, где нет движенья,

Где каждый наг был, глух и слеп,

Но в это Утро ВОСКРЕСЕНЬЯ

Оставлен нами смертный склеп!

О, как же мы друг другу рады!

Как сладко быть нам здесь — с Тобой!

Не может большей быть награды,

Чем видеть лик прекрасный Твой!

Конец и злу, и расставаньям!

Не будет слова “смерть” ВОВЕК!»

Печалям, болям и страданьям

«Прощайте!» скажет человек!

Там снова каждый изумится

Тому, как Землю Бог наш спас,

И ввысь гимн славы устремится:

«О, как, Господь, Ты любишь нас!»

Игорь Плохатнюк

Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.