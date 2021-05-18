Иисус воскресит мёртвых!

Когда б, мой друг, меня спросили:
«Спаситель мёртвых оживит?»,
Ответ мой: Да! Вернувшись в силе,
Он узы смерти сокрушит!
Воззвав к Своим, во прахе спящим,
Он скажет: «Встаньте из могил!
Живите снова в настоящем!
Вас Бог к БЕССМЕРТЬЮ возродил!»
И этот дар всего дороже
Из всех даров, что знаем мы!
Проснувшись, люди скажут: «Боже!
Мы больше не во власти тьмы!
Мы были там, где нет движенья,
Где каждый наг был, глух и слеп,
Но в это Утро ВОСКРЕСЕНЬЯ
Оставлен нами смертный склеп!
О, как же мы друг другу рады!
Как сладко быть нам здесь — с Тобой!
Не может большей быть награды,
Чем видеть лик прекрасный Твой!
Конец и злу, и расставаньям!
Не будет слова “смерть” ВОВЕК!»
Печалям, болям и страданьям
«Прощайте!» скажет человек!
Там снова каждый изумится
Тому, как Землю Бог наш спас,
И ввысь гимн славы устремится:
«О, как, Господь, Ты любишь нас!»
Игорь Плохатнюк
Газета «Сокрытое Сокровище» май 2021 г.