Почему я не употребляю имя Бога всуе

Даже когда я читаю детям книгу, а там слово «Господи» употреблено в качестве междометия, я пропускаю такие строчки или заменяю на что-то другое. Почему я так делаю?

Что, по-вашему, богохульство? В представлении некоторых, это что-то очень дерзкое и грубое, некий акт вандализма. А что, если я скажу, что наши междометия «Боже мой!», «Господи!» и т. д., произнесённые в неуместное время с неуместной интонацией тоже являются богохульством? Задумывались ли вы об этом? Например, нервная женщина в раздражении произносит имя Бога, когда что-то не клеится, валится из рук. В этот момент она совсем не думает о Боге, но по привычке упоминает о Нём.

Давайте вместе прочитаем, о чём говорит третья заповедь Закона Божьего. «Не произноси имени Господа, Бога твоего, напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит имя Его напрасно» (Библия, книга Исход 20:7). В Библии сказано, что есть возмездие за нарушение любой заповеди, но в самом Законе Божьем о наказании речь идёт только во второй заповеди (запрещающей поклонение изображениям) и в третьей (говорящей о почтении к Богу).

Условно можно выделить три группы людей: убеждённые атеисты, номинальные верующие (не вникающие в суть, но соблюдающие некоторые обряды) и те, кто понимают, во что и в Кого они верят. Любящие Бога люди не позволят себе легкомысленного и небрежного отношения к тому, что связано с Богом. Атеисты (особенно молодые современники), как правило, без стеснения глумятся над тем, что связано с верой и религией. А вот промежуточная группа зачастую просто не задумывается. Они употребляют имя Бога всуе, как слышали от родителей, от дедушки с бабушкой…

Сейчас кто-то из них может прочитать эту статью и пойти всех воспитывать: мол, зачем постоянно «Господи» говоришь, грех это, Боженька накажет. То есть люди усвоят новое правило: о Боге бездумно не упоминать. Но какая польза, если это будет пустая формальность из серии «сплюнь и постучи три раза»? Господу не угодно тупое следование букве закона. Он больше всего жаждет отношений с человеком. Таких отношений, когда люди, узнавая Бога, начинают так любить Его, так дорожить тем, что связано с Ним, что не позволят себе упоминать о Нём без дела. Говоря «Бог», они думают о Боге. Говоря «Господи», они думают о Спасителе Христе.

Было бы логично пользоваться принципом: не веришь — не говори о Нём, веришь — почитай (благоговение).

Здесь вспоминается рассказ о том, как в советские времена в школе проводили с детьми занятие о том, что Бога нет. В заключение учитель сказал: «Дети, Бога нет. Давайте все помашем в небо кулаками». И ребята стали показывать кулачки в небо. И только один мальчик не поддался на агитацию. Учитель спросил его: «А ты почему кулак не показываешь?» Тот ответил: «Если Бога нет, к чему весь этот цирк? А если Он есть, зачем портить отношения?»

Нельзя упоминать о Боге:

для связки слов,

для замены нецензурных слов,

в клятве (особенно, если ты говоришь неправду),

когда ты не думаешь о Боге,

в хулиганских песенках, остротах…

Даже в молитве не следует употреблять имя Божье бездумно. Не нужно заполнять словом «Господи» паузы, возникающие, пока формулируешь мысль. Лучше просто молча подумать, а потом продолжить молиться. Представьте, если бы с вами разговаривали так: «Дорогая Катя, спасибо тебе за всё, Катя. Катя, ты лучшая в мире подруга. Когда, Катя, мне одиноко, я, Катя, всегда могу прийти к тебе, Катя, и ты, Катя, меня выслушаешь, Катя, и поймёшь…» Ну, вы поняли идею. У некоторых «Господи» становится настоящим словом-паразитом в молитве. Обращайтесь к Богу осмысленно, взвешивая каждое слово. «Не торопись языком твоим, и сердце твоё да не спешит произнести слово пред Богом; потому что Бог на небе, а ты на земле» (Библия, книга Екклесиаста 5:1).

Поёте псалом? Думайте о словах, чтобы не было пустословия.

И ещё один интересный аспект третьей заповеди. «Не произноси» с языка оригинала можно перевести и как «не носи», то есть не называйся именем Господа, если ты не соответствуешь этому высокому званию. К сожалению, прихожанка церкви в длинной юбке и платочке может быть редкостной злюкой. А если не живёт в сердце любовь, то и Бога там нет, потому что Бог есть любовь. «Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть и сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину» (Библия, Послание Иакова 3:14).

Не нужна Богу формальность, не просит Он топтать дворы Его. Господь сказал: «Ибо Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Библия, книга пророка Осии 6:6). Лицемерие противно Богу. Мы можем всех учить, как правильно жить, можем одёргивать тех, кто произносит имя Бога всуе, но если сами при этом не являем дух Христов, то нарушаем третью заповедь и носим имя Божье напрасно.

Есть над чем задуматься, правда? И мне тоже. Мало не произносить. Важно ещё спросить себя: а какая я христианка? А поступаю ли я так, как поступил бы Христос? Не та ли я, кого Иисус сравнил с окрашенными гробами? «Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой нечистоты, так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены лицемерия и беззакония» (Евангелие от Матфея 23:27, 28).

В третьей заповеди Бог предостерегает нас от непочтительности, необдуманности, пустословия, формализма и лицемерия.

Подготовила Елизавета Черникова