Интересные факты о Библии

Библия состоит из 66 книг, которые делятся на две большие группы.

Ветхий Завет

39 книг

Написан в XII – II вв. до Р. Х.

Язык: древнееврейский, арамейский

Описывает историю человечества до рождения Иисуса Христа

Новый Завет

27 книг

Написан в I в. после Р. Х.

Язык: древнегреческий

Описывает события после рождения Иисуса Христа

Ветхий Завет — это общий священный текст иудаизма и христианства. В книгах Ветхого Завета отражён почти тысячелетний период истории еврейского народа, которая осмысляется в свете идеи Завета (договора) между Богом и избранным Им народом.

Древний библейский текст не имел делений на главы и стихи. Принятое ныне деление на главы было введено Кентерберийским епископом Стефаном Лангтоном в 1214 году.

Только специально подготовленные писцы (масореты) имели право переписывать библейские книги, так как этот процесс требовал особой тщательности. И чтобы при списывании даже случайно не вкралась какая-либо ошибка, была разработана система подсчёта слов и букв в каждом свитке. Так, количество букв в пяти книгах Моисея равно 305607, в прочих книгах — 846600, а сумма букв всего Ветхого Завета составляет 1152207.

Исследования найденных в середине XX века в местечке Кумран, что у Мёртвого моря, древнейших еврейских свитков, относящихся к II – III вв. Р. Х., дали сенсационный результат: в них практически нет существенных расхождений с теми, что входят в современный Ветхий Завет.

Чтобы прочитать Ветхий Завет, необходимо 38 часов, и 11 часов, чтобы прочитать Новый завет.

Газета «Сокрытое Сокровище» № 08 (256) август 2018 г.