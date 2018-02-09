Семинар побуждает инвесторов в недвижимость выбирать вечное

Польский бизнесмен-адвентист и пастор объединяют свои усилия для миссии.

Посетите семинар о том, как инвестировать в недвижимость, и вы узнаете о хороших инвестициях, сделках с недвижимостью, рисках и, возможно, даже о том, как вы сможете раньше уйти на пенсию, после того, как вы сделаете важный выбор. Посетите семинар с Войцехом Ожеховским, и вы сможете получить бонус.

Ожеховский является членом Лодзинской церкви Адвентистов Седьмого Дня, находящейся в центральной части Польши. Успешный бизнесмен, он привлекает большое количество людей к своей учебной программе «Как инвестировать и зарабатывать в сфере недвижимости» и имеет большой портфель клиентов по всей стране.

Хотя Ожеховский хочет, чтобы его клиенты получили финансовые навыки, он также хочет, чтобы они обратили внимание на духовное измерение в своей жизни и использует свои семинары в качестве возможности рассказать о своей вере. Он написал две книги о духовных проблемах (одна из которых в настоящее время доступна как аудиокнига). Он делится ими со своими клиентами, приглашая их на свои духовные веб-семинары, которые привлекают до 500 зрителей каждый раз.

14 января 2018 года, его программа привлекла более 1000 человек в главный лекционный зал Лодзинского медицинского университета. В разгар всех дискуссий о деньгах и собственности он предоставил 20-минут для выступления руководителю молодежи Польского униона Мареку Мицику.

Мицик говорил увлеченно, поскольку жил в жестком мире банд и наркотиков, прежде чем нашел новую цель для жизни со Христом.

«Цель» — ключ к его жизни сейчас, и поэтому потребность в реальном ощущении цели — это сильное послание, важность которого он подчеркнул участникам. «Все вокруг нас имеет причину для существования», — сказал Мицик, прежде чем сосредоточиться на самых лучших инвестициях: Божьем Царстве и вечной жизни. «Это может быть ваш лучший шанс. Не пропустите! Попробуйте, — обратился он к людям.

«Самое замечательное в том, что люди реагировали очень позитивно», — сказал Мицик. «Часто мы смущены, опасаясь, что другие люди могут подумать, что мы сумасшедшие или занимаемся ребячеством. Но дело в том, что, если мы будем говорить с верой и убежденностью, люди захотят услышать подобные вести о Боге».

В дополнение к принятию слушателями и аплодисментам, Мицик получил также ряд личных сообщений. «Люди ищут истинную и действенную духовность», — сказал он.

Польша — очень религиозная страна, но многие люди только слушают размышления на тему церкви и духовности. Ожеховский и Мицик рассматривают такие презентации как возможность рассказать о Христе и Его послании людям. «[Это шанс] сделать Бога известным в то время, когда люди принимают важные решения относительно своих жизней и финансового положения», — сказали они.

Виктор Хулберт,

По материалам Adventist Review

Источник: logosinfo.org

Газета «Сокрытое Сокровище» февраль 2018 г.