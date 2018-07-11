Иосиф Бродский: слово как служение

Неуклонное стремление постигнуть природу бытия, мира, Божественную сторону реальности пронизывает всё творчество великого русского поэта, лауреата Нобелевской премии Иосифа Александровича Бродского (1940 – 1996).

Поэт впервые прочитал Библию в возрасте 23 лет. Основными вопросами веры для Бродского были степень непредсказуемости Бога, Его абсолютная свобода и проявления этой свободы в созданном Им мире.

Вопросы веры в стихах русского поэта трактуются сложно, порой противоречиво и драматично. Обилие зла на земле вызывает закономерный вопрос «Почему?» Бродский говорил, что в Библии на него самое сильное впечатление производит книга Иова. Этим, возможно, объясняется появление стихотворения «Разговор с небожителем», пронизанного скептицизмом и желанием понять действия Бога среди страданий.

Иосиф Бродский не придерживался какого-либо определённого вероисповедания. Его размышления о Всевышнем внеконфессиональны.

Для Бродского характерно христианское отношение к поэзии как к дару свыше, за который он несёт ответственность. Обладание этим даром поэт понимал как ответственность и служение. Служение посредством слов, которые обладают невероятной силой, потому что «Словом Господа сотворены небеса» (Псалом 32:6). Через слово человек способен осмыслить бытие, он становится причастным к разным пространствам культуры и эпохам. Через слово он способен преобразовывать взаимоотношения между людьми, а значит — мир.

Идея постижения Бога наиболее ярко и самобытно отразилась в 23 рождественских стихотворениях, которые создавались в различные периоды жизни поэта. Сквозь призму Рождества раскрывается целый ряд глубинных и сложных для осмысления вопросов: одиночество Бога среди людей, Его жертвенность и смирение, тайна сближения неба и земли в Боговоплощении.

Описание предпраздничной суеты в стихотворении «24 декабря 1971 года» наполнено печалью оттого, что за внешней обрядностью теряется понимание истинного значения праздника:

Сетки, сумки, авоськи, кульки,

Шапки, галстуки, сбитые набок.

Запах водки, хвои и трески,

Мандаринов, корицы и яблок.

Хаос лиц, и не видно тропы

В Вифлеем из-за снежной крупы.

То и празднуют нынче везде,

Что Его приближенье, сдвигая

Все столы. Не потребность в звезде

Пусть ещё, но уж воля благая

В человеках видна издали…

Необычную интерпретацию, которая расширяет перспективу видения судьбоносных для Земли событий, получает рождественская звезда.

«Рождественская звезда», 1987:

Внимательно, не мигая, сквозь редкие облака

На лежащего в яслях ребёнка издалека

Из глубины Вселенной, с другого её конца,

Звезда смотрела в пещеру.

И это был взгляд Отца.

«Бегство в Египет-2», 1995:

Звезда глядела через порог.

Единственным среди них, кто мог

знать, что взгляд её означал,

был младенец; но он молчал.

В контексте радостного духа праздника Рождества обостряется тема одиночества Бога среди людей. Усугубляет осмысление Его одиночества образ пустыни. Земная жизнь Иисуса была часто связана с пустынными местами. И среди множества людей Он тоже ощущал Себя пустынно.

«Колыбельная», 1992:

Будто лампу жжёт, о сыне

В поздний час

Вспомнив, тот, кто сам в пустыне

Дольше нас.

Это состояние одинокости дополняется многочисленными гранями Его самоотречения, одной из которых является бездомность. Бог, Который Своим Словом сотворил всю Вселенную, не имел места на земле, где приклонить голову (Евангелие от Матфея 8:20). В состоянии бездомности проявляется характер Бога: Он, как Творец, не нуждается в доме, но умалившись до образа человека, Христос испытывал потребность в крове.

«Представь, чиркнув спичкой, тот вечер в пещере…», 1989:

Представь, что Господь в Человеческом Сыне

Впервые Себя узнаёт на огромном

Впотьмах расстояньи: бездомный в бездомном.

Поворотный момент для судьбы человечества — спасительное Боговоплощение — поэт передаёт посредством контрастных сопоставлений в стихотворении «Сретенье». В основу сюжета легла евангельская история о старце Симеоне, которому было открыто, что он не увидит смерти, пока не встретится с Мессией. Название произведения Бродского символично: сретенье — это встреча старца и младенца (старой «закваски» и нового учения), двух эпох и мировоззрений, а главное — осуществление ожидаемого многими предшествующими поколениями спасения человечества. Стихотворение оканчивается строками: «Светильник светил, и тропа расширялась». Благодаря рождению и искупительной смерти Христа по этой тропе люди могут идти к спасению. И служение каждого человека заключается в том, чтобы помочь своему ближнему прийти к Богу. Иосиф Бродский служил этому поэтическим словом.

Подготовила Людмила Лузько

Газета «Сокрытое Сокровище» № 07 (255) июль 2018 г.