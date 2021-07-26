Источник вдохновения великих

В июле родился (в июле и умер) известный поэт Гавриил Державин. Не так давно я познакомилась с его стихотворениями по мотивам библейских псалмов. Позвольте поделиться с вами некоторыми размышлениями на эту тему.

Заказала я себе как-то книгу. Называется «Хороший текст». Для повышения квалификации, так сказать. Я была потрясена прочитанным в одной из глав. Там приводились примеры современных стихотворений, авторы которых черпают вдохновение в надписях на стенках лифта и в порноиндустрии. Автор считает, что нельзя молчать о таком творчестве, ибо оно отражает происходящее в обществе. Итог знакомства с «нестандартной» поэзией — желание отмыться от этой грязи. Самое противное, что гнусные строки настолько прилипчивы, что так и крутятся в голове. Стоит ли искать вдохновение в помоях? Нынче это становится очень модно, к сожалению.

Но ведь можно вдохновляться и высоким, и светлым, и созидающим! Сегодня мы обратимся к творчеству одного из умнейших людей своего времени. Речь о Гаврииле Державине. Одно из его стихотворений написано по мотивам первого псалма. Это псалом о чистоте. Это призыв помышлять о высоком. Совпадение или нет, что этот же псалом вдохновил и всем известного Михаила Ломоносова?

Вот что получилось у Г. Р. Державина:

Истинное счастие

Блажен тот муж, кто ни в совет,

Ни в сонм губителей не сядет,

Ни грешников на путь не станет,

Ни пойдет нечестивым вслед.

Но будет нощию и днем

В законе Божьем поучаться

И всею волею стараться,

Чтоб только поступать по нем.

Как при потоке чистых вод

В долине древо насажденно,

Цветами всюду окруженно,

Дающее во время плод,

Которого зелёный лист

Не падает и не желтеет:

Подобно он во всём успеет,

Когда и что ни сотворит.

Но беззаконники не так:

Они с лица земли стряхнутся,

Развеются и разнесутся,

Как ветром возметенный прах…

Господь в превыспренних своих —

Всех наших помышлений зритель:

Он праведников покровитель,

Каратель и губитель злых.

(1789)

А теперь версия М. В. Ломоносова:

Псалом 1

Блажен, кто к злым в совет не ходит,

Не хочет грешным вслед ступать

И с тем, кто в пагубу приводит,

В согласных мыслях заседать,

Но волю токмо подвергает

Закону Божию во всём

И сердцем оный наблюдает

Во всём течении своём.

Как древо, он распространится,

Что близ текущих вод растёт,

Плодом своим обогатится,

И лист его не отпадёт.

Он узрит следствия поспешны

В незлобивых своих делах;

Но пагубой смятутся грешны,

Как вихрем восхищённый прах…

Господь на праведных взирает

И их в пути своём хранит;

От грешных взор свой отвращает

И злобный путь их погубит.

(между 1743 и началом 1751)

Слышали ли вы о законе созерцания? Вот его суть: на что мы смотрим, в то и превращаемся. В мире много грязного и низкого. Но Господь призывает: «О горнем помышляйте, а не о земном» (Библия, Послание колоссянам 3:2). Не оскверняйте душу, отворачивайтесь от непристойного. Ищите вдохновение не в надписях на заборах, а в Слове Божьем. Даже если это не в тренде.

Елизавета Черникова

Псалом 1

Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей, Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь! И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет. Не так — нечестивые; но они — как прах, возметаемый ветром. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.

Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.