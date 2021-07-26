Источник вдохновения великих

В июле родился (в июле и умер) известный поэт Гавриил Державин. Не так давно я познакомилась с его стихотворениями по мотивам библейских псалмов. Позвольте поделиться с вами некоторыми размышлениями на эту тему.
Заказала я себе как-то книгу. Называется «Хороший текст». Для повышения квалификации, так сказать. Я была потрясена прочитанным в одной из глав. Там приводились примеры современных стихотворений, авторы которых черпают вдохновение в надписях на стенках лифта и в порноиндустрии. Автор считает, что нельзя молчать о таком творчестве, ибо оно отражает происходящее в обществе. Итог знакомства с «нестандартной» поэзией — желание отмыться от этой грязи. Самое противное, что гнусные строки настолько прилипчивы, что так и крутятся в голове. Стоит ли искать вдохновение в помоях? Нынче это становится очень модно, к сожалению.
Но ведь можно вдохновляться и высоким, и светлым, и созидающим! Сегодня мы обратимся к творчеству одного из умнейших людей своего времени. Речь о Гаврииле Державине. Одно из его стихотворений написано по мотивам первого псалма. Это псалом о чистоте. Это призыв помышлять о высоком. Совпадение или нет, что этот же псалом вдохновил и всем известного Михаила Ломоносова?
Вот что получилось у Г. Р. Державина:
Истинное счастие
Блажен тот муж, кто ни в совет,
Ни в сонм губителей не сядет,
Ни грешников на путь не станет,
Ни пойдет нечестивым вслед.
Но будет нощию и днем
В законе Божьем поучаться
И всею волею стараться,
Чтоб только поступать по нем.
Как при потоке чистых вод
В долине древо насажденно,
Цветами всюду окруженно,
Дающее во время плод,
Которого зелёный лист
Не падает и не желтеет:
Подобно он во всём успеет,
Когда и что ни сотворит.
Но беззаконники не так:
Они с лица земли стряхнутся,
Развеются и разнесутся,
Как ветром возметенный прах…
Господь в превыспренних своих —
Всех наших помышлений зритель:
Он праведников покровитель,
Каратель и губитель злых.
(1789)
А теперь версия М. В. Ломоносова:
Псалом 1
Блажен, кто к злым в совет не ходит,
Не хочет грешным вслед ступать
И с тем, кто в пагубу приводит,
В согласных мыслях заседать,
Но волю токмо подвергает
Закону Божию во всём
И сердцем оный наблюдает
Во всём течении своём.
Как древо, он распространится,
Что близ текущих вод растёт,
Плодом своим обогатится,
И лист его не отпадёт.
Он узрит следствия поспешны
В незлобивых своих делах;
Но пагубой смятутся грешны,
Как вихрем восхищённый прах…
Господь на праведных взирает
И их в пути своём хранит;
От грешных взор свой отвращает
И злобный путь их погубит.
(между 1743 и началом 1751)
Слышали ли вы о законе созерцания? Вот его суть: на что мы смотрим, в то и превращаемся. В мире много грязного и низкого. Но Господь призывает: «О горнем помышляйте, а не о земном» (Библия, Послание колоссянам 3:2). Не оскверняйте душу, отворачивайтесь от непристойного. Ищите вдохновение не в надписях на заборах, а в Слове Божьем. Даже если это не в тренде.
Елизавета Черникова
Псалом 1
- Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, и не стоит на пути грешных, и не сидит в собрании развратителей,
- Но в законе Господа воля его, и о законе Его размышляет он день и ночь!
- И будет он как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет; и во всем, что он ни делает, успеет.
- Не так — нечестивые; но они — как прах, возметаемый ветром.
- Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных.
- Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет.
Газета «Сокрытое Сокровище» июль 2021 г.