История о Самуиле

Ты знаешь, кто изображён на картинке? Если да, то скорее ищи 10 отличий. Если нет, то прочитай историю о мальчике Самуиле.

Давным-давно жила добрая женщина по имени Анна. У неё не было детей, и она очень печалилась. Однажды она молилась, чтобы Бог дал ей ребёночка. Эту молитву услышал священник Илий. Он сказал, что Бог исполнит прошение женщины. Анна очень обрадовалась и обещала посвятить ребёнка Богу.

Через некоторое время у Анны родился малыш Самуил. Она очень любила его, но не забыла о своём обещании Богу. Когда Самуил немного подрос, мама отвела его в храм, чтобы мальчик помогал священнику Илию. Анна навещала сыночка каждый год и всегда молилась о нём. Самуил рос добрым и любящим Бога мальчиком. Господь разговаривал с Самуилом и открывал Ему будущее. Самуил стал пророком.

На картинке ты видишь, как Анна привела Самуила в храм.

Пересказала Елизавета Черникова

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Газета «Сокрытое Сокровище» ноябрь 2020 г.